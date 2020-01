José Luis Perales confirma que ha dejado la SGAE

El músico José Luis Perales, quien recibirá el próximo lunes 20 de enero el premio de honor de los galardones musicales Odeón, ha confirmado la retirada de su repertorio de la SGAE desde principios de este año.

"Dentro de poco tiempo podré contar más cosas, pero sí puedo anunciar que soy uno de los músicos que se ha ido", ha señalado en una entrevista con Europa Press el autor de 'Y cómo es él'. La entidad ha confirmado a Europa Press la marcha de Perales puntualizando que es "uno de los pocos que se ha ido" y que la "gran mayoría" de los artistas se quedan.

A finales de 2019, se conocía que numerosos autores y editoriales habían pedido la retirada de su repertorio de la SGAE a partir del 1 de enero de 2020 --entre los que figuraban Julio Iglesias, Sabina o el propio José Luis Perales--. Sin embargo, al comenzar el año, la entidad anunció que tanto las editoriales como la práctica totalidad de autores de música revocaban su solicitud de salida y permanecerían en la SGAE.

Por otro lado, Perales, quien ha evitado pronunciarse sobre política, ha reconocido que quizás su camino "haya sido más difícil" precisamente por el hecho de "no haber jugado a nada", a diferencia de otros autores. "En mi trayectoria simplemente ha habido un proceso más lento de reconocimiento y ahora la gente valora una obra de 50 años de trabajo: me parece hasta lógico que se me tenga en un pedestal", ha bromeado.

A lo largo de su carrera, ha escrito decenas de canciones para otros artistas --'¿Por qué te vas?' de Jeanette o 'Como una ola' de Rocío Jurado, entre otras-- y el propio Perales ha explicado que necesita "ponerse en la piel" del cantante para componer para otros. "Es como desnudar al personaje o escribir un guion para un actor", ha señalado.

No obstante, ha reconocido que ahora no podría escribir una canción para Rosalía, por ejemplo. "Es tan especial que no sabría hacer una canción para ella, ni me siento con fuerzas como para escribirla. Pero eso no quiere decir que no sea un pedazo de artista que rompe con todo y ha roto los moldes", ha destacado.

El músico ha afirmado que escucha reguetón o trap "como cualquier otro tipo de música" y que muchas veces se "sorprende" de la calidad de las canciones de estos estilos. "A veces estoy escuchando la radio y me sorprende un cantante, algunos de ellos reguetoneros. Me parece que es un género que está muy bien y me encantaría saber hacerlo, pero no sé", ha apuntado.

Pese a que ha abordado muchos temas en sus letras, ha indicado que el amor ha sido su preferido, porque es alguien que está "muy enamorado". "Me salen casi sin querer, aunque las desamor también, ¿eh? Algunos ven hablar de amor como algo demodé, pero yo no creo que sea cursi: el amor a las personas y a la vida siempre estará de actualidad", ha aseverado con humor.

Aunque estará inmerso en una gira de despedida este último año, Perales ha reiterado que de la música "nunca" se podría "ir". "Simplemente es que, aunque físicamente me sienta bien, llega un momento en que ya toca descansar, igual hacerse un viajecito de vez en cuando, tener tiempo para escribir...Una gira como esta te afecta mucho y yo ya no quiero tanta presión", ha admitido.

PREMIO DE HONOR DE ODEÓN

José Luis Perales recibirá el Premio de Honor de la primera edición de los Premios Odeón, que entregará industria musical española en una ceremonia organizada por Agedi que tendrá lugar el 20 de enero en el Teatro Real de Madrid.

El comité organizador de los premios ha decido otorgar su premio de honor "a uno de los nombres más grandes de la música popular" en español, "por ser el autor de algunos de los himnos más emblemáticos de la música española", "embajador" de la cultura española y "referente en la memoria popular de varias generaciones".