José Luis Alcaine, una teoría de la luz en el cine español

Del blanco y negro al color, del sistema analógico al formato digital, un centenar de películas a lo largo de medio siglo avala la teoría de la luz enarbolada por el director de fotografía José Luis Alcaine, que este jueves ha expuesto y razonado en Valladolid a través de una clase magistral.

Este caballero andante del cine español, contumaz peripatético que no se puede sentar en los rodajes, también ha pronunciado su conferencia en breves y continuados paseos dentro del nuevo Espacio Seminci, un lugar de encuentro y aprendizaje que ha inaugurado Alcaine (Tánger, 1938) con una lección sobre su vida.

Mago de la luz, domador de sombras y virtuoso de la profundidad de campo, Alcaine fue objeto en sus comienzos de funestos pronósticos sobre su futuro profesional cuando se asomó a la Escuela de Cine después de arribar a la península desde su Tánger natal, a los 23 años de edad.

"Una de mis luchas en el cine ha sido la de marcar el paso del tiempo a través de la luz" que aprendió a observar, antes de dominarla, en la ciudad mediterránea y africana de Tánger, a través de una práctica autodidacta que consistía en distinguir sus intensidad en los interiores "a medida que pasaban las horas".

Sin saber que más tarde se dedicaría al cine, un centenar de películas comprendidas entre "Vera, un cuento cruel" (1973) y "Madres paralelas" (2021), "observaba el curso de la luz diurna según el momento, en función de la hora, como un entretenimiento, y comprobé cómo al desplazarse era diferente en el interior de las casas".

"Yo buscaba desesperadamente una fuente de luz para mis películas. Yo quería huir de las sombras y me dijeron que no me dedicara al cine, que esto no estaba hecho para mí. Estas cosas ocurren", ha recordado durante uno de sus interminables paseos.

Ese fue el punto de partida de un alquimista que investigó de forma artesanal, con paraguas al principio para controlar y canalizar los haces y más tarde mediante fluorescentes "que llevaba en baúles repletos durante mis viajes" para suavizar tonos y erradicar sombras no deseadas, "como en las cocinas, clínicas y oficinas", ha comparado.

En la recordada película "El sur" (1983), de Víctor Erice sobre la adaptación de la novela homónima de Adelaida García Morales, introdujo los paraguas para reflejar la luz desde su interior, algo que causó extrañeza e incluso discrepancias.

"El único problema era que se quemaban y en cada película gastaba quince o veinte que no eran baratos porque me los tenían que hacer especiales", para obtener un tono suave, contrastado: "ese es el principio de mi luz", ha dicho, del que se han beneficiado directores como Pedro Almodóvar, cuya filmografía prácticamente completa lleva la firma de Alcaine en la dirección de fotografía.

Alcaine, apellido pero también topónimo de un pueblo próximo a la cuenca minera de Teruel, llegó al cine en la etapa final del blanco y negro, donde predominaba la luz del teatro expresionista alemán, al color, y no concedía visos de realidad a las películas "porque el ojo lo ve todo en color", aunque tenía el poder de sumergir al espectador "en otro mundo", ha reflexionado.

El color llega a la gran pantalla a finales de los sesenta y con él "un viaje a la realidad" que exigió todavía un periodo de transición para controlar y dominar todas sus posibilidades, lo que hicieron principalmente los directores de fotografía europeos, que más tarde fueron llamados a Estados Unidos.

La última investigación o probatura de Alcaine ha sido la profundidad de campo a través del trato de la luz, desde la cual "se puede manejar el relato" dotar de relieve la pantalla, como pudo comprobar a partir del visionado "de películas antiguas que pude ver durante la pandemia y que en su momento me impresionaron", ha concluido.

Su quehacer, sabiduría e impronta figuran en los créditos de las películas de Carlos Saura, Pilar Miró, Fernando Trueba, Vicente Aranda, Fernando Colomo, Montxo Armendáriz, Bigas Luna y Manuel Gutiérrez Aragón, entre otros realizadores, y su nombre ha prestigiado el Premio Nacional de Fotografía, recibido en 1989, y la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, que se colgó en 2017.