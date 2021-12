José Antonio Félez: "El cine es la especie en peligro de extinción"

Magdalena Tsanis

Descubridor de grandes talentos del cine español como Achero Mañas, Alberto Rodríguez o Daniel Sánchez Arévalo y Medalla de Honor de los próximos Premios Forqué, el productor José Antonio Félez defiende una ley audiovisual "equilibrada" y advierte de que "el cine es la especie en peligro de extinción".

"El cine necesita más protección, es la especie en peligro de extinción, en España y en el mundo, pero fuera de eso lo que hay que hacer es una ley equilibrada que no deje a nadie fuera y que no vaya en contra de nadie", ha señalado en una entrevista con Efe. "No se puede contentar a todos en todo, pero sí de forma razonable, eso es el equilibrio".

Al frente de Tesela Films (1998) primero y desde 2009 en Atípica Films, Félez ha producido grandes éxitos del cine español como "El Bola" (2000), "Primos" (2011) o "La isla mínima" (2014). En 2018 debutó en el mundo de las series con "La peste" y producirá también la primera ficción por capítulos de Sánchez Arévalo para Netflix ("Las de la última fila"), cuyo rodaje culmina estos días.

El 11 de diciembre recogerá en el Palacio municipal de IFEMA, en Madrid, durante la gala de entrega de los Premios Forqué, la medalla de oro que conceden sus colegas de profesión agrupados en EGEDA, "por su intensa apuesta por el audiovisual nacional durante el siglo XXI" y por su apoyo a nuevos talentos.

PREGUNTA.- ¿Qué hace un licenciado en Derecho en el mundo audiovisual?

RESPUESTA.- Fue un poco casual, yo había desarrollado mi carrera en el mundo financiero pero nombraron a Ele Juarez consejero delegado de CBS/Fox me ofreció ir de segundo y me volvió a llamar cuando le hicieron presidente de Polygram Ibérica.

A mediados de los 90 empecé como consultor audiovisual por mi cuenta y trabajé con Elías Querejeta. Esa relación y ese ejemplo, junto a mi primer trabajo como productor ejecutivo en "El faro del sur" (1998) de Eduardo Mignona me dieron el empujón definitivo. Decidí montar mi propia productora, Tesela.

P.- ¿En qué sentido fue Querejeta un modelo para usted?

R.- En el cuidado, Elías tenía un gran respeto a su profesión, quería que todo se hiciera bien y participaba en todo el proceso creativo, que a mi es lo que más me gusta, sin quitarle valor a lo otro. El audiovisual es un trabajo colectivo, evidentemente hay unos creadores y sus ideas son esenciales, pero hay mucha gente que contribuye con su trabajo y talento a que las películas o series sean lo que son.

P.- Lo que no debe de ser casual es su apoyo a los directores noveles, ha sido el descubridor de grandes cineastas.

R.- Cuando monté Tesela la idea era esa, apostar por noveles y hacer camino con ellos, sabiendo que con unos haría siete películas y con otros dos o tres. En mi caso ha funcionado, de ahí mi relación con Alberto Rodríguez, Sánchez Arévalo o con Achero Mañas y Santi Amodeo en su momento.

P.- ¿Cuáles considera sus éxitos más significativos?

R.- Desde el punto de vista del éxito "El Bola" fue muy importante. "7 vírgenes", "Primos", "La isla mínima" también fueron hitos porque además del éxito comercial viajaron internacionalmente y tuvieron premios y reconocimientos, eso son empujones muy importantes para una productora.

También "La peste" porque hasta entonces sólo habíamos hecho cine y la alianza con Movistar nos permite hacer algo mucho más grande y nos abre puertas. Ahora estamos con la serie de Sánchez Arévalo para Netflix y otra que empezamos a rodar a finales de enero, "La chica de nieve", basada en el bestseller de Javier Castillo y con Milena Smit como protagonista.

P.- ¿Qué otros proyectos tiene en marcha?

R.- La próxima película de Alberto Rodríguez, "Modelo 77", que está en postproducción, un proyecto para Movistar+ que está escribiendo Rafael Cobos (coguionista de "La peste") llamado "El hijo zurdo" y otra película, "Enemigos", que dirigirá David Valero ("Los increíbles").

P.- Con dos décadas de trayectoria en el mundo audiovisual, ¿qué opina del momento actual que vive el sector? ¿Le parece que hay una apuesta más decidida desde las instituciones?

R.- Lo que ha pasado en los últimos años es que la frontera entre cine y el resto del audiovisual se ha ido difuminando, ahora se ve como un todo con mucha importancia económica, en el empleo y en la proyección de país. El audiovisual dentro de la sociedad digital tiene un peso cada vez mayor, creo que la ministra Nadia Calviño es consciente y está haciendo una firme apuesta por audiovisual

P.- ¿Son las series las que tiran del carro ahora?

R.- Ha cambiado todo mucho, la forma de producir, financiar, distribuir, todo ha cambiado a nivel global y en España de forma muy acelerada en los últimos cinco años. La pandemia ha ayudado también a acelerar el proceso, dando más de relieve a las plataformas.

P.- ¿Cree que el proyecto de ley audiovisual salvaguarda la producción independiente?

R.- Estuve trabajando en eso hasta hace unos meses, ahora estoy un poco desconectado, pero por lo que vi me parecía bien recogido y defendido el tema de la producción audiovisual y también la consideración del cine.

P.- ¿Qué le parece que el peso del debate esté ahora en las cuotas lingüísticas?

R.- Creo que el texto tiene que ser es equilibrado, servir a intereses diferentes sin dejar a nadie de lado. El cine necesita más protección, es la especie en peligro de extinción, en España y en el mundo, pero fuera de eso lo que hay que hacer es una ley equilibrada que no deje a nadie fuera y que no sea contra nadie.