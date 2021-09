Johnny Depp dice que "nadie está a salvo" de la cultura de la cancelación

Johnny Depp, protagonista de la jornada en el Festival de San Sebastián, que le entregará esta noche el Premio Donostia, ha asegurado en rueda de prensa que "nadie está a salvo de la cultura de la cancelación", que trata de apartar de los ámbitos profesionales a personas sobre las que se han vertido acusaciones, incluso si no han sido probadas.

"Nadie está a salvo, pero si estás armado con la verdad es todo lo que necesitas", ha dicho Depp al ser preguntado por el alcance de la polémica suscitada por la concesión del Premio Donostia al actor, que ha estado inmerso en una batalla judicial por una acusación de malos tratos.

Depp ha considerado que se trata de una situación "muy complicada" y que, cuando él se ha visto afectado por estos "juicios instantáneos basados en aire contaminado", su primera reacción fue de incredulidad, de decir y preguntarse "¡guau! ¿cómo? ¿qué?".

El actor se ha referido a "movimientos" que han surgido, "muchas veces con la mejor de las intenciones", pero que después se han "descontrolado" hasta tal punto que nadie está "seguro".

"Es algo que no me afecta solo a mí, sino a mucha gente, hombres, mujeres, siempre que haya alguien dispuesto a decir una sola frase", ha lamentado. "Llega un punto en que se piensa que es normal, pero no lo es", ha añadido.

El protagonista de la saga de "Piratas del Caribe" ha concluido pidiendo públicamente que quien sea testigo de una injusticia no se quede parado. "Cuando haya una injusticia, contra ti o alguien a quien amas o en quien crees, levántate, no te quedes sentado, porque te necesitan", ha subrayado el actor.

Tras estas manifestaciones, en respuesta a una pregunta sobre los "juicios en las redes socialesy la cultura de la cancelación", el actor solo ha hablado de su vida profesional y no ha hecho comentario alguno a otra pregunta sobre las acusaciones de malos tratos a su exmujer Amber Heard. El conductor de la rueda de prensa ya había advertido de que los periodistas debían "ceñirse" a su carrera como cineasta.

Depp ha llegado puntual a su cita con los periodistas tras el retraso que sufrió anoche en su llegada a San Sebastián por "incidencias con los vuelos". Tras posar para los fotógrafos, ha entrado a una sala de prensa que ha completado el aforo establecido en la pandemia.

Esta noche recibirá el Premio Donostia por ser considerado "uno de los actores más talentosos y versátiles de la cinematografía contemporánea", un año después de su visita al Zinemaldia para presentar "Bebiendo con Shane MacGowan", de Julien Temple, en cuya producción había participado y que obtuvo el Premio Especial del Jurado.

Ha asegurado que es "un honor" recibir este galardón y que se siente "muy humilde" ante ello. Ha dicho que el certamen donostiarra siempre le ha encantado "por ser un festival de cine real, que tiene que ver con las películas y no con hacer la pelota a alguien".

Además, ha confesado además que le preocupaba que su presencia en San Sebastián en esta tercera visita "pudiera ofender a alguien" y y ha agradecido el respaldo que le han mostrado tanto el alcalde, Eneko Goia, como el Festival y su director, José Luis Rebordinos, que a raíz de la polémica defendió la presunción de inocencia del actor porque "no ha sido detenido, acusado o condenado por ninguna forma de agresión o violencia contra ninguna mujer".

"Que me hayan elegido a mí es conmovedor", ha afirmado el actor, que considera que "los premios son unas bestias bastante extrañas cuando se trata de una competición". A él no le gusta competir porque "todo el mundo trata de hacerlo lo mejor posible".

Ha hablado de sus gustos cinematográficos, de lo importante que fueron para él las películas mudas de Charles Chaplin, Buster Keaton y Lon Chaney. Y de cómo después comenzó a interesarse por el género de terror con personajes como Frankenstein, Drácula y el Hombre Lobo.

Depp ha dicho que el vínculo que estableció con el realizador Tim Burton fue precisamente por ser amantes de los filmes de terror. "Supongo que lo que me gustó es que los personajes podían esconderse detrás de una máscara y podías escapar de la carga de gravedad de quién eres. Estoy más cómodo cuando me escondo tras un personaje con mucho maquillaje que en un tren siendo yo mismo", ha dicho.

También se ha referido al "fallo de diseño" que en su opinión tiene "la máquina de Hoollywood", de lo que ya se están "dando cuenta". "Me alegro de haberlo visto antes", ha asegurado Johnny Depp, que siempre está dispuesto "a decir cosas tontas para que la gente se ría y se olvide de las cosas horribles".

Entre los aplausos de parte de los asistentes a la rueda de prensa, el intérprete ha abandonado la sala.

mt-ab/jls/icn

(foto)