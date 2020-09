John Malkovich en la nueva temporada de los Teatros del Canal de Madrid

Con más de 90 compañías y más de 360 funciones, los Teatros del Canal celebran la "vida" con la programación 2020/21, una nueva convocatoria creada íntegramente por su directora artística, Blanca Li, y que traerá a Madrid a John Malkovich, la Comédie-Francaise, Rossy de Palma y Rocío Molina

Según la programación dada a conocer hoy por Li y la Consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, en los próximos meses, en la cartelera de las tres salas de los Teatros del Canal -la Roja, la Verde y la Negra-, así como en el Centro Coreográfico Canal, habrá danza, teatro, música, circo, performance, nuevas formas escénicas y alternativas.

Durante estos meses habrá 98 estrenos, de los que 22 son absolutos, y se podrán ver 33 coproducciones reunidas bajo la etiqueta Creación Canal. También, mientras que 48 de las compañías que vendrán son españolas, 34 son extranjeras, y más del 40% de creadoras.

Según han confirmado, se recuperará el 90% de los montajes internacionales y el 100% de las 21 compañías nacionales que tuvieron que suspender sus funciones debido al confinamiento al que obligó el coronavirus.

Así, la nueva temporada contará con Angélica Liddell, que hace doblete, en el marco del Festival de Otoño y presentará "Una costilla sobre la mesa: madre", el 17 y 18 noviembre a la Sala Roja.

La tríada italiana Pippo Delbono, Emilia Romagna y Teatro Fondazione presentará "La gioia" el 27 y 28 de febrero, un espectáculo sobre la esquiva emoción de la alegría. Y Anne Terese de Keersmaeker y su compañía "Rosas", de danza contemporánea, traerán una de sus coreografías más emblemáticas, "Drumming (Tambors)", el 31 de marzo y el 1 de abril.

Del 17 al 21 de febrero los Teatros darán la bienvenida al actor John Malkovich en el escenario de la Sala Roja, donde subirá su "Simplemente, llámeme Dios", una pieza de música y teatro en el que analiza la mente de los tiranos megalómanos.

Actuará la prestigiosa compañía Comédie - Francaise, con una adaptación de "20.000 leguas de viaje submarino", y el 12 y 13 de febrero, el emblemático director polaco Krystian Lupa pondrá en escena de la Sala Roja "Capri: the Island of Fugitives", que analiza los monstruos europeos de la religión o las dictaduras.

La "Teac Damsa Company" y Michael Keegan - Dolan, Premio Laurence Olivier de Danza, presentan "Mám", una propuesta de danza abstracta que la crítica londinense recomendó como imprescindible y vendrá del 29 de abril al 2 de mayo a la Sala Roja.

Asimismo, el director de orquesta William Christie traerá, de la mano de Les Arts Florissants, el concierto escenificado "TellmeTheTruthAboutLove", el 23 y 25 de marzo a la Sala Roja.

Por su parte, la actriz Rossy de Palma subirá a la Sala Negra entre el 3 y el 6 de diciembre con la performance "Resilienza D'Amore (Revisitado)", un espectáculo de poesía visual dadaísta.

Y el circo estará representado en las piezas "Hotel", del Cirque Eloise, del 6 al 10 de enero en la Sala Roja, y "Opus", de Circa, en cartel del 21 al 25 de abril en el mismo escenario.

La programación 2020/2021 también apuesta por la apertura en la creación con nombres como David Serrano, que presenta el estreno absoluto de "El hombre almohada" de Martin McDonagh, que estará en cartel del 21 de mayo al 13 de junio. Asimismo, Alberto Conejero ofrece el estreno absoluto de "Paloma negra", del 2 al 21 de febrero.

Un consagrado del teatro como Albert Boadella hará una nueva incursión en la lírica subiendo al escenario de la Sala Verde la obra "Diva", coproducción de Teatros del Canal y estreno absoluto dedicado a Maria Callas, del 14 al 24 de enero. Del 27 de mayo al 13 de junio, Verónica Forqué dirige "Ojos que no ven", de Natalia Mateo, sobre dinámicas familiares.

En esta temporada la danza estará protagonizada por la icónica Sol Picó, que del 28 al 31 de octubre lleva a la Sala Negra "Malditas Plumas" y la italiana Silvia Gribaudi, que ofrecerá "Graces" del 14 al 18 de octubre.

La bailaora Rocío Molina estará en cartel por partida doble con "Inicio (Uno)", el 25 y 26 de febrero -coproducción de Teatros del Canal- y "Al fondo riela (Lo otro de Uno)" el 27 y 28 de febrero en la Sala Roja.

La Compañía Nacional de Danza se lanza con tres propuestas: "Remansos", de Nacho Duato; una nueva creación de Antonio Ruz (estreno absoluto); y "Arriaga", del trío Aguiló/Aloa/De Luz, todo ello entre el 8 y el 11 de abril y en la Sala Roja. La Compañía Antonio Naranjo presentará "Alento" en la Sala Roja del 6 al 9 de mayo.

La española Nazaret Panadero, integrante de la Compañía Pina Bausch, ironizará con sus propios clichés en su montaje "Two die for_ (no crime story)" y el neoyorquino y polifacético Taylor Mac recalará, el 3, 4 y 5 de diciembre, en la Sala Roja, con uno de los fenómenos performáticos y musicales de Estados Unidos, "A 24-Decade History of Popular Music".

Los Teatros del Canal también tendrán cabida para la conmemoración del Año Galdós de la Comunidad de Madrid, se celebrará con la "Fiesta Galdosiana de todos los Santos: el Don Juan y Celín (dos cuentos fantásticos)", de Benito Pérez Galdós, dirigida por Ignacio García con versión de José Gabriel López Antuñano, estreno absoluto el 1 de noviembre en la Sala Negra.

También está previsto sumarse a las celebraciones del centenario de Pardo Bazán, y será a cargo de La Joven Compañía con el estreno absoluto de "Ulloa (La no existencia)", que estará en la Sala Roja el 3 y 4 de abril.