Joe Louis Walker emocionó anoche en la apertura del festival de jazz de San Javier

El guitarrista norteamericano Joe Louis Walker emocionó al público de San Javier en la apertura de la 25 edición de su festival de jazz, que en su primera jornada trajó además la actuación por vez primera en conjunto del pianista gaditano Chano Domínguez con el dúo italiano Música Nuda integrado por el bajista Ferruccio Spinetti y la cantante Petra Magoni.

Walker, acompañado por el batería John Medeiros Junior, el bajista Geoff Murfitt y el teclista Jeffrey Levine, dieron un espectáculo que puso en pie al auditorio para bailar sus ritmos de blues salpicados a veces por algunas notas de los Beatles, los Kinks o Fleetwood Mac de la época de Peter Green, a quien dedicaron un tema final.

Se trata de los mismos músicos que figuran en los créditos del álbum más reciente de Joe, 'Weight of The World', que interpretaron casi íntegro ante un público que desconocía este disco, pero que conectó rápidamente gracias a una base rítmica contundente y a un teclista que recordaba al personaje Kramer de la serie de humor 'Seinfeld', constantemente moviéndose detrás de su piano eléctrico y de su órgano Hammond.

El set de una hora y media incluyó el corte del título, "Waking Up The Dead", "Is It A Matter of Time" y "You Got Me Whipped" más "Falling Out of Love y Black and Blue de álbumes anteriores con un talento que combinaba soul, gospel, rock, funk, un poco de jazz y, por supuesto, blues.

El compositor, intérprete y arreglista Sebastián Chano Domínguez fue el que abrió este concierto con su habitual destreza al piano haciendo de maestro de ceremonias dado que han sido siete las ocasiones que ha estado en ese escenario del mar Menor.

Domínguez hace que palpite cada tecla convirtiendo el parque Almansa en un remanso de latin jazz y jazz flamenco al que siguió el dúo italiano Música Nuda. Antes de iniciar su actuación relató el gaditano que en plena pandemia contactó con ellos por internet para componer conjuntamente unos temas, pero fue anoche la primera vez que se veían en persona y aprovecharon para interpretar varias de aquellas canciones de la época en que todos estábamos confinados y llevábamos mascarillas.

Los italianos son un «sencillo» dúo de contrabajista y voz cuyo gancho son unas originalísimas versiones de famosas canciones populares como "Roxanne" de Police con la que comenzaron, o "Ain't no sunshine" de Bill Withers o "I Will Survive" de Gloria Gaynor.

Petra Magoni capturó desde el primer momento a los asistentes con sus muecas, sus poses, el zapateo y la mímica, pero sobre todo con una voz espectacular que en un tema necesitó de la habilidad de su técnico de sonido para llevar el eco y el "delay" hasta su máxima expresión.