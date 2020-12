Joaquín Cortés aplaza al 15 de abril su espectáculo 'Esencia', previsto para la semana próxima

Joaquín Cortés ha pospuesto su espectáculo 'Esencia', previsto para el próximo 23 de diciembre en Madrid, al próximo 15 de abril de 2021 debido a "las numerosas peticiones del público de fuera" de la Comunidad de Madrid para asistir a dicho evento y que, debido a las actuales restricciones, no podría acudir.

Este evento marcará el inicio de su gira mundial. La venta de entradas sigue activa en los canales habituales habilitados para el evento, tal y como ha detallado la organización.

El artista recuperará en abril 'Esencia', que puso en marcha en el año 2017 y que tuvo que cancelar en Madrid a causa de una lesión. Para esta ocasión, estará acompañado de varios artistas que todavía están por confirmar, si bien ha adelantado que Estrella Morente será una de ellos.

"Lo que estamos haciendo es algo por la cultura y para concienciarnos todos en estos tiempos en que las instituciones y el Gobierno están ignorando a la cultura: hay que darle un tirón de oreja a los políticos", resaltó en una entrevista reciente con Europa Press el bailarín, quien sin embargo no se reconoce partidario de ninguna ideología.

"Yo no soy ni de derechas ni de izquierdas, al final todos hacemos nuestra propia política. A mí no es que me haya decepcionado el Gobierno, porque yo sigo pensando que a mí nunca (ningún Gobierno) me ha apoyado: mi carrera me la he labrado yo solo en el mundo sin ningún tipo de ayuda institucional", defendió.