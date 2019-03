Joaquín Camps Torres gana el XXVI Premio Azorín de Novela con "La silueta del olvido"

Joaquín Camps Torres ha ganado el XXVI Premio Azorín de Novela 2019 con la obra 'La silueta del olvido'. El galardón, que entregan la Diputación de Alicante y la editorial Planeta, está dotado con 45.000 euros y se ha dado a conocer este jueves en una gala en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA).

Camps se ha presentado bajo el seudónimo de Víctor Palmer con la obra cuyo título provisional era 'Recordando olvidar', "un 'thriller' policial cargado de ingenio". El premio se puede seguir con la etiqueta #azorin2019 en la red social Twitter.

Tras recoger el premio, ha manifestado que "no se esperaba" ganar y que se encontraba "doblemente emocionado", ya que procede de una familia alicantina. Sobre su texto ha señalado que es una "novela de intriga y policíaca" en la que una inspectora de policía que a lo largo de la novela va descubriendo a los culpables "y así misma" durante la investigación de un secuestro.

Así, ha precisado que la obra es una "excusa para presentar a los personajes" y que "el mayor piropo" es que cuando el lector cierra el libro "echa de menos a los personajes". "La literatura crea mundos dentro de ti que te ayudan a respirar cuando el mundo te asfixia", ha manifestado.

Joaquín Camps, nacido en Gandia (Valencia), es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de València (UV), y "La silueta del olvido" es su segunda novela tras "La última confidencia del escritor Hugo Mendoza".

En una comparecencia pública, posterior a la entrega del premio, Camps ha sostenido que las personas son "imperfectas" y, por ello, ha intentado crear "una montaña rusa emocional" para que el lector "ame" y "aborrezca" a los personajes. "Intento que sean creíbles y que haga pensar al lector sobre situaciones moralmente ambiguas", ha descrito sobre sus obras en un intento por "mostrar la complejidad del ser humano".

La novela se centra en una policía coja, y ha explicado que su "defecto físico" le sirve para modelar al personaje dado que su "problema condiciona su carácter y sus relaciones personales e indica como termómetro su estrés emocional". Además, la historia transcurre en la ciudad de València --aunque ha dicho que había pensado en situarla en Nueva York--, porque es donde él vive, lo que le ha ayudado "mucho" a estar "más cómodo" y le ha permitido buscar "localizaciones".

Sobre el género policíaco, Camps ha manifestado que es un género que le gusta y que le "apetecía". Asimismo, ha detallado que para profundizar en la historia ha echado mano de personas allegadas que le han hablado del mundo médico-hospitalario y judicial que le han asesorado "sobre temas policiales y judiciales", aunque "Internet ayuda una barbaridad".

Ha rechazado que como economista tenga que estar rodeado "de números y gráficos" y ha puesto como ejemplo que José Luis Sampedro ha sido el escritor y economista que "más" le ha "emocionado". "Sinceramente creo que enriquece tener intereses diversos", ha considerado.

"ME GUSTAN LAS NOVELAS DE LAS PERSONAS"

Finalmente, sobre el género elegido ha afirmado que es "uno como cualquier otro", pero ha indicado que habitualmente la trama "va muy deprisa" y se olvidan del personaje. "Me gustan las novelas de las personas, que pasen cosas me atraen, pero si solo pasan cosas me aburro e intento combinar ambas cosas", ha relatado.

'La silueta del olvido' es una novela de 400 páginas: "Las novelas interesantes son aquellas en las que entras en la contradicción entre querer que termine y querer que no acabe".

A esta 26 edición se han presentado un total de 215 obras, 58 originales más que el año pasado cuando optaron al premio 157 textos. El galardón se ha entregado en una gala que se ha desarrollado en la Sala Simfònica del Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) ante 1.200 personas y que ha presentado la periodista y escritora ilicitana, Mónica Carrillo. Los asistentes también han disfrutado de un recital a cargo del actor Mario Zorrilla que ha leído un fragmento de la obra 'Castilla' de Azorín.

La agrupación ADDA Simfònica, dirigida por Josep Vicent, ha amenizado la gala con cuatro movimientos de Rossini, Barber, Beethoven y Tchaikovsky.