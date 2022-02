Joana Marcús: "Las redes sociales son compatibles con la lectura"

Montse Martínez

La escritora Joana Marcús, que se ha convertido en una de las principales referencias nacionales en el ámbito de la literatura juvenil, ha asegurado que las redes sociales son compatibles con la lectura y ha destacado que gracias a Internet se lee mucho más.

En una entrevista con EFE esta escritora mallorquina de 21 años ha lamentado que muchas personas piensen que los jóvenes no leen, "hay que romper con ese tópico porque es falso" y ha subrayado que "leen mucho mas pero en otros dispositivos".

"Es cierto que los jóvenes están todo el día con la tecnología pero están con lo que les interesa" y se ha puesto de ejemplo ella: "yo estoy mucho con el móvil, pero también leo muchísimo, una cosa no quita a la otra".

Ha explicado que el mercado de la literatura juvenil tiene un gran escaparate en TikTok, "libro que se pone de moda, libro que se pone ahí y se hace viral, se vende muchísimo, eleva todas las ventas".

Marcús ha incidido en la importancia de Internet porque hace que sea más accesible para cualquier público y ha destacado que Latinoamérica tiene muchísimos lectores "allí los libros juveniles son como el auge total de la literatura, le dan muchísima importancia".

Ha recomendado que cada uno lea lo que más le guste porque en caso contrario dejas de disfrutar, "que es lo más importante".

También ha considerado fundamental fomentar la lectura a los niños "es un buen método", y además ha recalcado que hay mucha variedad y si se acostumbras desde pequeños ya no es tan forzado porque cuando una persona es adulta ya es mucho más complejo.

En su primera visita a Málaga ha demostrado el poder de convocatoria que tiene a través de las redes sociales y más de quinientos jóvenes (1.500 con los acompañantes) esperaron horas en el centro histórico para poder tener una firma suya en su ejemplar y conocerla en persona.

"Nunca hemos hecho una convocatoria de prensa, todo lo hacemos por redes sociales, es mucho más rápido y llega a mucha gente en un momento", ha afirmado la autora del libro "Antes de Diciembre", que está actualmente promocionando.

A Joana Marcús el éxito le ha llegado "poco a poco", empezó muy pequeña a escribir pero a los trece años una amiga le habló de Wattpad, donde acumula más de 800.000 seguidores, y fue cuando empezó a escribir en dicha plataforma, donde ya cuenta con una veintena de libros.

"Todos mis libros están en Internet y no quiero quitarlos, creo que es importante que la gente que me ha leído ahí desde el principio no se le quite esa versión, sería injusto y creo que se merecen ese regalo", ha manifestado.

En este sentido, también ha dicho que hay muchas personas que creen que al tenerlos en Internet van a vender menos en papel, "pero no es cierto, luego incluso cuando ya lo han leído les hace ilusión tenerlos en papel, los compran, te apoyan y lo disfrutan".

"Internet funciona mejor de lo que nos creemos para la lectura y los jóvenes están creando mucho mercado", ha reiterado, al tiempo que ha animado a la gente que le gusta escribir a que se inicie en alguna plataforma o bien para uno mismo y cuando se sienta preparado, que empiece a publicar.

Preguntada por la clave de su éxito, piensa que su naturalidad, escribir de una forma sencilla, sin enredarse demasiado y no siendo muy pesada en los diálogos. "Intento escribir para mi, con problemas que he tocado y lo más realista posible, con temática variada, algunos tintes biográficos y si alguien se puede sentir identificado y ayudarle mucho mejor".

Esta autora compagina su trabajo de escritora con sus estudios de psicología y el próximo 19 de febrero comienza la gira de otro libro en papel "Ciudades de humo", que sale a la venta el 16 de este mes.

Su método funciona y son miles los seguidores que están pendiente en las redes para ver qué ciudad visita en los próximos días e intentar conseguir una entrada para tener una firma suya en su ejemplar.