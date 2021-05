Jesús Vidal protagonizará 'Calígula murió. Yo no' en el María Guerrero

El actor Jesús Vidal Navarro (León, 1975) se subirá a las tablas del Teatro María Guerrero a partir del próximo 19 de mayo para protagonizar 'Calígula murió. Yo no', un montaje a partir del texto de Albert Camus, con versión de Clàudia Cedó y dirigido por Marco Paiva.

Vidal, que saltó a la fama con su personaje en la película 'Campeones' y terminó de ganarse al público con su discurso de agradecimiento al Goya a mejor actor revelación de 2019, encarnará al director de la obra, José Perdete, que ha soñado que se suicidaba y se ha replanteado el sentido de su existencia.

El estreno del espectáculo se convertirá de repente en su objetivo vital, el absoluto, pero su ansia de unidad y orden no encaja con la irreductibilidad del mundo a un principio racional, ni con la diversidad que existe en su propia compañía de teatro: una actriz mayor que no puede memorizar texto, un escenógrafo que no ve, una cantante que no oye, actores que hablan idiomas distintos...

Los ensayos imposibles llevarán a Perdete a tomar la decisión de matar a la actriz sorda que interpreta a Calígula, en un torpe intento de acercarse a la perfección, pero la tiranía vuelve a nacer y aparecerá un segundo Calígula. Y un tercero. Y un cuarto.

La compañía se dará cuenta de que la revuelta es el único camino hacia la libertad, así que matarán a Calígula una y otra vez, y aun cuando el último Calígula muera, deberán mantener los ojos abiertos, pues, como dice Camus, la verdad está ahí, en lo que continúa.

La obra, que podrá verse hasta el 6 de junio en el María Guerrero, enfrentará al público a conflictos universales, como el sentido de la existencia humana, el devenir de la propia vida y de la sociedad y los intentos para crear un mundo mejor.