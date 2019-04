Jesús Ponce utiliza el Alzheimer para visibilizar el maltrato asumido en casa

Alicia G.Arribas.

El director de cine Jesús Ponce estrena esta semana festiva "La primera cita", un drama sobre la pérdida de la identidad y la memoria, que se apoya en los primeros síntomas del Alzheimer en una mujer joven, esposa de un militar machista, para mostrar "de otro modo" el maltrato cotidiano.

"La película habla de cómo esta sociedad ha asumido el maltrato cotidiano con tanta naturalidad que traga sin pestañear comentarios como 'mi marido era muy bueno porque nunca me pegó'. Pero la cuestión es: ¿fue cariñoso, fue atento, generoso, estuvo contigo hombro con hombro alguna vez?", lanza sobre el tapete el sevillano, cuyo cine siempre actúa como un espejo para la sociedad.

Así, su primer largometraje, "15 días contigo" (2005) -que ya contaba con los mismos protagonistas de "La primera cita", Isabel Ampudia y Sebastián Haro-, lanzaba una mirada feroz a la pobreza, y "Todo saldrá bien" (2015), su anterior película, era una crítica demoledora a la falta de compromiso político con la Ley de Dependencia.

"Me sorprendía que el cine español no hubiera hablado nunca de este maltrato tan corriente; sí del maltrato, por supuesto -admite- pero no de la naturalidad de estos modos, aceptados y asumidos", explica en una entrevista con Efe.

Ponce elige un momento difícil de la vida de Isa, un mujer joven y guapa a sus cincuenta y tantos, casada con un militar "de los de antes", que empieza a notar alarmantes pérdidas de memoria que ha ido a consultar a un hospital.

Pero el marido no lo sabe, no se ha dado cuenta. Tampoco sabe cuál es la música que le gusta, ni si prefiere la playa o la montaña. Menos aún si alguna vez se ha sentido sola o relegada, porque en realidad, lo que ella opinara, pensara o quisiera no tenía la menor importancia.

"Tengo un amigo que dice que antes de 1970 todos los españoles eran machistas" pero hoy, comenta el sevillano, "es importante no tener miedo" y rechazar a quienes tratar de propiciar una nueva involución en la sociedad española.

Ampudia, que ya logró una nominación a los Goya por su trabajo en "15 días contigo", añade en declaraciones a Efe que, en su opinión, en la vida cotidiana "se dan por supuestas cosas que, si en tu pequeña burbuja familiar no las vives, es que no te lo puedes creer. Aunque para mi el problema, más que de machismo, es de poder: quien puede, manda, y pisa".

"Y en España, los hombres han sido los que tradicionalmente tenían el poder y han visto a la mujer como algo suyo. Es importante -considera la actriz- que haya espejos sutiles, como esta película, y que nos cuestionemos qué queremos ser como sociedad, porque hay sitios a los que no vamos a volver. Por dignidad", concluye.

Y destacable, igualmente, la interpretación de Mercedes Hoyos en el papel de la amiga prostituta del militar.

Ampudia se ha hecho "un master" en Alzheimer, bromea, pero sólo en el inicio de la enfermedad. "Lo primero que me sorprendió es que las lagunas y repeticiones se producen por instantes, la persona te confunde momentáneamente con otra, pero en seguida se da cuenta y corrige. Es así de simple, empieza con pequeñas distorsiones que alteran mucho a los demás pero no a quien las sufre", explica.

"Qué es la identidad, qué son las relaciones; somos memoria, imaginación. Pero ir adelante es ser dueño de tu propia vida, dar el paso", apunta Ampudia.

"La gracia del final de la película es que no sabes cómo llevarán el día a día: si podrán seguir surfeando la ola o se pegarán contra la arena", concluye la actriz leonesa.