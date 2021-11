Jesús Carmona estrena en Pamplona "Baile de bestias", su "mejor verdad"

El bailarín catalán Jesús Carmona, Premio Benois de la Danse 2020-2021, protagonizará este jueves 11 de noviembre en Pamplona el estreno absoluto del espectáculo "Baile de bestias", un trabajo muy alejado de todos sus montajes anteriores, en el que ofrece, ha afirmado, su "mejor verdad".

Carmona, el segundo español en ser reconocido con este galardón, considerado el "oscar" de la danza, ha explicado en conferencia de prensa que "Baile de bestias", que estrenará en el teatro del Museo Universidad de Navarra, trata sobre "nuestras pestes interiores, sentimientos primarios" de las personas.

Se trata, ha destacado, de un espectáculo de gran exigencia física en el que lleva su cuerpo "al colapso" y que habla de esas "experiencias que no hemos conseguido superar y que el ser humano tiende a 'empujar hacia abajo' para que no le molesten".

El bailarín ha reconocido que no es "un espectáculo de flamenco al uso", ya que integra "otras músicas y danzas", como el jazz, una fusión que nació "de una forma muy natural y orgánica" en su estudio, en el que, durante el proceso de creación, "he llorado mucho, he tenido muchos momentos de impotencia y de rabia".

Pero el resultado, ha subrayado, es muy satisfactorio y "Baile de bestias" le parece ahora "como una perla en mitad del mar". El bailarín ha manifestado que necesitaba meterse en esa bestia, "que me arañe y me saque todo lo que llevo dentro".

"Me siento más libre que nunca" con este espectáculo, ha dicho Carmona, quien ha resaltado que en este montaje "no me he puesto ningún estereotipo visual ni estético de lo que debe ser un bailaor", algo que puede no ser bien visto por los ortodoxos del flamenco, pero "es algo que no me preocupa", ha asegurado.

En ese sentido, ha declarado que las visiones sobre el flamenco "son gustos, son formas de ver". El tradicionalismo y la vanguardia del flamenco "deben coexistir" y eso lo dice, ha apuntado, alguien que sabe "lo que es de verdad" el flamenco por su extensa trayectoria en ese arte.

Sin embargo, ha insistido, "los artistas que estamos en un camino de investigación, de evolución, somos también muy importantes" para que el arte "no muera".

Carmona no ha querido desvelar cuáles son las "bestias" personales de las que se rodea en su espectáculo, aunque sí ha comentado que una de ellas es la "masculinidad" del siglo XXI y los estereotipos que tiene asociados. No se trata de la masculinidad como orientación sexual, sino de "cómo te ves a ti mismo como hombre".

Su objetivo, ha indicado, ha sido "romper con todas esas cadenas que el machismo y el heteropatriarcado nos han puesto como una mochila y que pesan demasiado".

La música de este espectáculo ha sido creada desde cero por el cantante y "multiinstrumentista" Manu Masaedo, que según Carmona se ha implicado al máximo en este espectáculo, aunque "no ha hecho danza en su vida". Masaedo, ha aseverado, es "un tío excelente, que todo lo que hace es de una calidad extrema".