Jesús Calleja: Fernando Simón era el personaje del año al que había que tener

Jesús Calleja ha presentado hoy la nueva temporada de "Planeta Calleja", que arranca este viernes con el especial dedicado a Fernando Simón, del que el presentador ha destacado su sinceridad: "Me dijo 'Estoy aquí porque no podía más, tengo que frenar y resetear porque si no no soy productivo'".

La nueva temporada de "Planeta Calleja" arranca este viernes en Telecinco (en prime time) con el especial protagonizado por Fernando Simón -director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias-, un programa que se ha presentado hoy de manera virtual con la presencia de Jesús Calleja y Manuel Villanueva, director general de Contenidos de Mediaset España.

"Jesús Calleja nos llamó para decirnos que tenía cerrado un 'Planeta Calleja' con Fernando Simón y yo, sinceramente, pensé que no era posible. Pero la realidad supera a veces a los pensamientos y finalmente Simón aprovecho unos días de vacaciones y se fue con Jesús a Mallorca", ha reconocido Villanueva.

El responsable de Contenidos de Mediaset España ha destacado que se decidió pasar el programa de Cuatro a Telecinco por la relevancia del personaje y será la antesala de la sexta temporada de "Volando Voy", que se estrenará en Cuatro el 8 de octubre, con el objetivo de incentivar la repoblación de zonas vaciadas.

Por su parte, Jesús Calleja ha explicado el porqué de contar con Simón y cómo se fraguó la llamada para que el epidemiólogo participara en el programa: "Fernando Simón era el personaje del año, al que había que tener. En el equipo estábamos programando la temporada y yo me pedí voluntario para llamarle".

"Le llamé y le dije 'Nos gustaría tenerte en el programa y verte en otro ámbito más distendido' y me dijo que sí directamente. Él no se lo esperaba y creo que no hubo nadie que influyera en él. Ha sido el invitado que más rápido se ha decidido a participar en el programa", ha indicado el presentador, quien ha añadido que han pasado "cuatro intensos días de rodaje en Mallorca".

En relación a Simón, Calleja ha destacado su sinceridad: "Te encuentras con una persona normal. Me ha sorprendido la manera de desinhibirse de la presión social que tiene. Él se centra en su trabajo y no se deja llevar por lo que pueda escuchar. No ha tenido problemas en contestarme a todas las preguntas, incluso las de cómo va a evolucionar la pandemia y qué va a ser de nuestro país".

Asimismo, ha adelantado la confesión que el propio protagonista le hizo durante el programa: "Me dijo 'Estoy aquí porque no podía más, tengo que frenar y resetear porque si no no soy productivo y podría tomar decisiones que no son las correctas. El nivel de presión que tenemos en el equipo es tan fuerte que tenemos, como imperativo, tener una semana de descanso'".

"Él es un loco de los deportes", ha continuado Calleja, haciendo referencia a todas las "aventuras" por las que ha hecho pasar a Simón, las cuales incluyen escalar en la Sierra de Tramontana, hacer espeleología en impresionantes cuevas subacuáticas, un paseo en globo aerostático, sumergirse en sus aguas para ver de cerca la biodiversidad de los bosques de posidonia y una ruta en bici eléctrica por la isla.

Asimismo, el presentador ha destacado que la "fórmula" del programa es la "neutralidad" de ahí que "a Simón se le tratara igual que al resto de invitados: "En 'Planeta Calleja' queremos conocer el trabajo de la persona invitada y cómo es a nivel personal, y con Simón hemos hecho lo mismo. La fórmula del programa es esa, la neutralidad".