Jess Glynne anuncia dos conciertos en marzo en España

Jess Glynne, la artista con más números 1 en la lista de sencillos de Reino Unido, visitará España en marzo para ofrecer un concierto en Madrid el día 1 y otro el 2 en Barcelona, según ha anunciado hoy la promotora.

La sala La Riviera en el primer caso y Apolo en el segundo recibirán a esta joven cantante y compositora británica que recientemente ha vuelto a coronar las listas con "I'll be there", que forma parte de su nuevo disco, "Always in between", cuyo lanzamiento está previsto para el 12 de octubre.

Las entradas para sus compromisos en vivo en España, conforme a la nota de prensa de Live Nation, se pondrán a la venta este viernes a las 10 horas al precio de 25 euros (más gastos de distribución).

Glynne (Hampstead, 1989) saltó a la fama en 2014 gracias a su colaboración con la banda Clean Bandit en el tema "Rather be". A partir de ahí, encadenaría una serie de canciones de éxito global como "These days", junto a Rudimental y Macklemore, o "Take me home" o "Hold my hand", ambas incluidas en su primer disco, "I cry when I laugh" (2015), del que se vendieron dos millones de copias.