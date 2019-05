Jean Paul Gaultier, enamorado de España y de su moda

JEAN PAUL GAULTIER

"Con España tengo una historia de amor", ha confesado el diseñador Jean Paul Gaultier durante la presentación de la octava edición de Who's on Next, un acontecimiento organizado por Vogue, que ha tenido lugar en el Teatro Gran Maestre de Madrid, donde el francés ha ejercido como Presidente del Jurado.,"A España he venido multitud de veces, durante mi infancia viajaba mucho con mis padres de vacaciones y, posteriormente, el trabajo me ha hecho volver", ha explicado.,Con un