Jayro Bustamante, un cineasta contra la realidad "persistente" de Guatemala

El realizador guatemalteco Jayro Bustamante ha firmado tres largometrajes, un tríptico que denuncia algunas de las realidades "persistentes" de su país, donde asegura que "ser director de cine significa volverte contra una sociedad que no quiere de ti".

"Una vez que te va bien y que la prensa internacional habla de tu trabajo, ya te catalogan como orgullo nacional, pero es un orgullo por la representación, nunca se habla de los temas que tú tratas, sino de la imagen y la farándula internacional", explica en una entrevista con EFE con motivo de su participación en el 67 Festival de San Sebastián.

Es el único cineasta que presenta dos películas en la sección Horizontes Latinos: "Temblores", una opresiva historia sobre homosexualidad reprimida y condicionantes religiosos estrenada en la Berlinale y premiada en Toulouse, y "La llorona", un relato íntimo que aborda el conflicto armado de Guatemala, con el que logró el premio de las Jornadas de los Autores de Venecia.

Con su ópera prima, "Ixcanul", que habla de la situación de las indígenas guatemaltecas, abordó el primero de los tres insultos "más fuertes" de su país, el de "indio"; con "Temblores", el de "hueco", referido a los homosexuales hombres; y con "La llorona", el de "comunista", "utilizado para todos aquellos que se preocupan por los derechos de los demás".

"Cuando empecé hacer cine, no lo hice por un sentimiento de militancia, pero conforme fui creciendo y analizando la sociedad, se me hizo imposible hacer otro tipo de cine que no militara por los Derechos Humanos en un país que lucha en contra de esto", ha explicado.

"La llorona" clausurará Horizontes Latinos el día 27, mientras que "Temblores" se presenta hoy. Este último título, protagonizado por Juan Pablo Olyslager, Diane Bathen y Mauricio Armas, cumple ya su quinta semana en la cartelera guatemalteca.

Destaca que "ha sido una sorpresa" que la película continúe en los cines "en un país tan conservador", donde antes de su estreno ha habido "campañas negras" en las redes sociales llamando al boicot por parte de sectores que culpan al director de lo mismo que se le achaca al protagonista de la película cuando deja a su mujer y sus hijos para irse con un hombre: de querer "destruir" a la familia.

"Dicen que la Unión Europea me pagó medio millón de euros para destruir a la familia guatemalteca con una agenda LGTB. Y la gente lo cree, eso es lo gracioso, que la gente piensa que existe un lobby internacional de homosexuales que tienen como misión destruir a la familia", subraya.

Bustamante no está seguro si una película "puede ser un arma política para hacer cambios fundamentales", pero sí cree "que el lenguaje del cine es muy poderoso para tocar mentalidades y causar impactos".

"Guatemala tiene esos factores de ser una sociedad que respeta el sistema totalitario en su generalidad, que no se hace preguntas y que está orgullosa de sus ignorancias. Es un terreno fértil para la impunidad, para la corrupción, para la opresión y esa realidad persiste", asevera.