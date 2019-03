Javier Reverte recupera "reordenada" su trilogía de la Guerra Civil española

Diez años después de publicarse el primer tomo de la trilogía sobre la Guerra Civil española escrita por Javier Reverte, ésta regresa "reordenada" en un estuche con la intención de que el lector se reencuentre con "una aproximación a un periodo de la Historia de España que es pura épica".

Con motivo del 80 aniversario del final de la Guerra Civil (que se celebrará el próximo 1 de abril) la editorial DeBolsillo ha recuperado esta trilogía, compuesta por "Venga a nosotros tu reino" (2008), "El tiempo de los héroes" (2013) y "Banderas en la niebla" (2017).

"Estos libros fueron concebidos como una trilogía que descubriera unos años terribles de España. Siempre he tenido la intención de que salieran conjuntamente y ahora lo que he hecho ha sido poner orden para respetar la cronología, por eso ahora la obra responde al carácter de una obra pensada como tal", ha dicho Reverte (Madrid, 1944) durante la presentación de este estuche.

Así, el lector ahora comenzará por "Banderas en la niebla", continuará con "El tiempo de los héroes" y finalizará con "Venga a nosotros tu reino" ya que el escritor tiene la intención de contar que la "nuestra" Guerra Civil sucedió en un "momento explosivo con una situación política y social que se libraba en un país con una miseria terrible".

"Un país -ha afirmado- que había vivido durante muchos siglos muchas guerras que no habían explotado y que sí lo hicieron en 1936. Fue una guerra de dos Españas que no tenían más salida que matarse entre ellas y esto fue una tragedia porque el resultado fue una matanza".

Reverte ha confesado que la literatura que se ha hecho sobre este periodo histórico ha estado "un poco sesgada" ya que "muy pocos libros" hablan de los frente de batalla. "Y quise remediarlo", ha matizado, porque tenía una "deuda personal" como escritor ya que ese "ambiente de la guerra" lo vivió tras su final porque "Franco quiso mantenerlo".

En este sentido, el autor madrileño también ha expresado que en la actualidad "no queda nada" de aquellos años, pero sí que cree que "hay un interés político de revivir ese interés por las dos Españas".

Pero, ha lamentado, en España hay un "proceso que no ha cuajado": "En España no tenemos una derecha civilizada, lo fue UCD, lo ha sido en su origen Ciudadanos aunque ahora no se a dónde van a derivar, pero lo que no ha cuajado es una derecha liberal, inteligente, como la ha habido en Inglaterra con Winston Churchill".