Javier Camarena vuelve al Teatro Real: "Los jóvenes quieren los grandes roles cuando no pueden sostener los pequeños"

El tenor mexicano Javier Camarena regresa este sábado 9 de noviembre al Teatro Real como parte del elenco de 'L'elisir d'amore', de Gaetano Donizetti, cinco años después de su debut en el coliseo madrileño con 'La fille du régiment', también del autor italiano, ópera con la que ofreció dos bises, sumándose así a Leo Nucci como únicos cantantes con ese honor desde la reapertura del Real en 1997.

"Los jóvenes quieren cantar los grandes roles cuando no pueden sostener los más pequeños", ha señalado este jueves en un encuentro con los medios el tenor, quien, según ha destacado, cumplirá el próximo mes de noviembre 15 años de carrera desde su debut, punto de partida de una carrera de éxitos que le han llevado a actuar en los grandes teatros de todo el mundo.

"El mundo de hoy nos acostumbra a la inmediatez", ha afirmado el cantante ante la prensa. con motivo de su participación en esta ópera, que se estrenó el pasado martes 29 de noviembre, así como en la Gran Gala 2019 del Teatro Real, que se celebrará el 13 de noviembre, y su papel titular en 'Il pirata', de Vicenzo Bellini, entre el 30 de noviembre y el 20 de diciembre.

Para Camarena (Veracruz, México, 1976), "las oportunidades se presentan cuando uno está listo para aprovecharlas", algo que a su juicio choca con un "rasgo" de los jóvenes de hoy, quienes "no tienen paciencia" con su "desarrollo vocal" para "avanzar e implicarse en repertorios cada vez más exigentes".

Desde sus inicios, todo ha sido "vertiginoso", con muchos "viajes" y "diferentes climas" que pueden afectar la voz, por lo que, según ha señalado, su secreto para mantenerse en activo tanto tiempo es "respetar" su "descanso" como si se tratara de un "deportista" que reposa tras una "maratón". "Que no se vean no significa que no haya músculos que intervengan en la voz", ha agregado.

GANAR LA "CHAMPIONS" DEL TEATRO REAL

El Teatro Real se ha convertido en su "casa" y su "presencia en España" muestra la "evolución" de su carrera, porque ha realizado "debuts" que han se han convertido en parte de su repertorio habitual. Tal y como ha indicado, el coliseo madrileño es un "público muy exigente", por lo que haberse ganado el "cariño" significa haber ganado la "Champions" del Teatro Real.

En cuanto al futuro, Camarena ha señalado que su paso siguiente será enfocar su repertorio al francés, aunque no descarta paralelismos con el italiano y pone como ejemplo el 'Rigoletto' de Verdi o 'La favorita', de Donizetti. En cuanto al cenit de su carrera, a Camarena le gustaría 'Tosca', de Puccini, pero ve más realista 'La bohème', del mismo compositor.

En el ámbito personal, Camarena ha admitido que cuando llega a casa, como a cualquier trabajador, no le apetece escuchar ópera, género al que dedica la mayor parte de su día. Por ello, en su casa, junto a la música que escuchan él y su mujer --guitarrista de profesión--, entre la que destacan boletos, Maroon 5 o Norah Jones, también suenan los ritmos de Katy Perry que escucha su hija.

GRAN GALA 2019 DEL TEATRO REAL

Según ha explicado este jueves el director general del Teatro Real, Ignacio García-Belenguer, Javier Camarena ofrecerá un programa variado en la Gran Gala 2019 del Teatro Real, el próximo 13 de noviembre, junto al pianista Ángel Rodríguez, dedicado a arias y canciones italianas y en la que no faltará, en la segunda parte, un guiño a la zarzuela española.

Tal y como ha destacado, toda donación procedente de la Gran Gala 2019 del Teatro Real irá destinada al Programa Social --del que forma parte El Real Junior y que introduce a los más jóvenes a la ópera--, y también al Aula Social, que atiende a más de cien menores procedentes de la Fundación ANAR, Fundación de Síndrome de Down Madrid, Federación Autismo Madrid, Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, Fundación Víctimas del Terrorismo (niños), Acción Social por la Música y Ayuda en Acción, asociaciones, todas ellas, sin ánimo de lucro.