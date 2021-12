Javier Cámara: “Hago fotos porque había momentos donde no podía evitarlo”

El actor riojano Javier Cámara ha afirmado este jueves que realiza fotografías porque no quiere olvidar cosas muy importantes para él y porque había momentos donde no podía evitar hacer esa fotografía, incluso en rodajes en los que estaban prohibidas.

Cámara ha realizado estas declaraciones en la inauguración de su exposición El placer de mirar, en el Museo de La Rioja, que recoge fotografías en blanco y negro tomadas en sus rodajes, y en las que hay rostros conocidos, como el de la actriz Penélope Cruz y el director de cine italiano Paolo Sorrentino.

La muestra, que forma parte del Festival Actual, incluye fotografías tomadas por Cámara, en su inmensa mayoría con su teléfono móvil, según ha detallado a los periodistas, junto al director artístico de este festival, Santiago Tabernero, entre otras autoridades.

El actor ha explicado también que todas las fotos son robadas, ya que las capturaba corriendo, en cinco segundos, durante rodajes de producciones inmensamente silenciadas para que no trascienda nada.

No he pretendido nunca ponerme detrás de la cámara; soy actor; siempre he querido ser actor y quiero seguir siéndolo, pero, como actor, había perdido la mirada de los demás y, a veces, me iba a otros países para poder ver a gente que no me reconociera y poder observarles para rellenar esa mirada, ha precisado.

Ha destacado también su deseo de mirar desde detrás de la cámara, tanto como director de capítulos de series de televisión, como con la realización de las fotografías que conforman El placer de mirar, entre las que sobresalen momentos del rodaje de The New Pope, en los que se ven a los famosos actores Jude Law y John Malkovich.

Cámara se ha declarado un gran admirador de grandes fotógrafos, de los clásicos, y ha incidido que le fascina hacer fotografías, pero esta exposición, que se clausurará el 13 de febrero de 2022, le parece algo exagerado, desde el corazón y la humildad.

Son fotografías que yo hacía para los actores y para los recuerdos y, entonces, empezó a trascender, ha señalado este actor sobre cómo surgió esta iniciativa que, ha dicho, constata que la gente no es solamente una cosa, sino muchas cosas, en referencia a su faceta de intérprete y, a la vez, de fotógrafo.

Cada una de las instantáneas que ya cuelgan de las paredes del Museo de La Rioja tiene una historia maravillosa y las han seleccionado muy bien, son fotos realizadas con mucha urgencia muchas de ellas, pero, ha remarcado Cámara, son parte de su vida, por lo que espera que se disfruten desde la absoluta humildad y el error.