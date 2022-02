Javier Bardem en los Goya: "Hay muchos favoritos que han perdido"

Con mucha precaución pese a ser el claro favorito en su categoría, la de mejor actor protagonista, Javier Bardem ha pasado por la alfombra roja de los Goya recordando que ha habido muchos favoritos que han perdido antes.

"Hay muchos favoritos que han perdido", ha señalado el protagonista de "El buen patrón", que suma un récord de veinte nominaciones en la 36 edición de los Premios Goya que se celebran esta noche en Valencia.

"Es una maravilla estar aquí con una película que ha gustado tanto y ver a compañeros que hace tanto no veía, es muy especial", ha dicho Bardem.

El actor ha asegurado que le gustaría hacer más cine en España, aunque no le llegan demasiadas propuestas: "Yo encantado de hacer más, pero no depende de mi (...), me llegan cosas, pero menos de lo que desearía".

Bardem es uno de los cuatro nominados al Oscar de este año presentes en la ceremonia de los Goya, en su caso por "Ser los Ricardos", junto a Penélope Cruz y el compositor Alberto Iglesias, por "Madres paralelas" y el cortometrajista Alberto Mielgo.

"Estamos flipados con la nominación, pellizcándonos aún", ha afirmado Bardem y ha recordado, a punto de cumplir 53 años, los días en que pensaba que no iba a poder vivir de esto. "Y parece ser que es lo único para lo que valgo".

Uno de sus compañeros de nominación a mejor actor protagonista, Javier Gutiérrez, candidato por "La hija", tuvo palabras de elogio para Bardem.

"El trabajo de Javier es titánico, mayúsculo, todos le admiramos y es un faro para nosotros. Es justo que Javier vuelva a hacer cine en nuestro país y que le premien porque se lo merece", ha señalado.

También ha alabado la nominación al Óscar de Bardem y, especialmente, las de Penélope Cruz y Alberto Iglesias -ambos por "Madres paralelas"- porque son por un trabajo hecho en España.

"Saquemos pecho, que muchas veces se maltrata a nuestro cine", ha manifestado.