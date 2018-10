Javier Angulo (Seminci): "Ahora se consume cine español sin complejos"

Roberto Jiménez.

Firme defensor de las producciones nacionales, obcecado en su defensa y promoción como periodista, crítico y desde hace once años al frente de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) como director artístico, Javier Angulo no tiene ninguna de duda en afirmar que ahora el cine español "se consume sin complejos".

"La gente ve ahora el cine español sin complejos, más desinhibido, con menos reparos que los que tradicionalmente ponían otras generaciones de espectadores: que si no estaba a la altura de lo que se hacía fuera, que si la temática era frívola...", ha analizado hoy Angulo (Bilbao, 1949) en una entrevista con la Agencia Efe.

Y todo ello se debe, entre otras razones, a la nueva estirpe de directores, "muy bien preparada, con estudios y capaz de abordar con éxito todos los géneros", ha argumentado hasta el punto de certificar que entre cine y series "tenemos en España un 'nivelazo' que incluso ha permitido crear una mitología de actores y actrices muy buenos".

A dos días del inicio de una nueva edición del festival de Valladolid (63ª Seminci), la undécima bajo su mandato, Javier Angulo predica con el ejemplo y ha vuelto a programar una película española para la inauguración, este sábado, de un certamen que distinguirá con sendas Espigas de Honor la trayectoria de los directores Juan Antonio Bayona e Icíar Bollaín, del actor Eduard Fernández y la aportación de TVE.

El realizador Miguel Ángel Vivas levantará el telón y abrirá la carrera por la Espiga de Oro con "Tu hijo", un drama protagonizado por José Coronado y Ana Wagener.

"Siempre lo he tenido claro, hay que apoyar al cine español. Durante muchos años hemos sido muy duros y exigentes con él. Le hemos comparado con la industria americana y no le hemos perdonado cosas que a otros sí. Eso sí que no lo tolero", ha precisado con rotundidad y cierto enojo.

Esa obsesión, que ya plasmó durante la fundación y dirección de la revista Cinemanía, con portadas dedicadas a intérpretes hoy consagrados como Javier Bardem, Penélope Cruz y Paz Vega, entre otros, ha plasmado también estos años en la Seminci, donde ha hecho bandera con la inclusión de títulos de producción nacional en todas las secciones.

Ha combinado este protagonismo con "guiños a la industria del cine en España" dentro de actividades complementarias como son las clases magistrales, mesas redondas, ciclos de proyecciones, secciones específicas (Spanish Cinema), coloquios y foros como el que este año analizará a las mujeres productoras, "de lo más potente que tenemos, no hay más que ver las series", ha subrayado.

Al echar la vista atrás, Javier Angulo rebasa una década y comienza la segunda al mando de una Seminci donde no sólo ha conservado sus señas de identidad, su etiqueta como reducto del denominado 'cine de autor', sino que ha resituado y en cierto modo actualizado su planteamiento con la presencia de directores jóvenes y emergentes en una adecuada proporción con los consagrados.

"El cine de autor no es un antigualla exclusivamente reservado para espectadores mayores o entendidos. A mi modo de ver ahora hemos introducido más variedad, un punto intermedio entre las propuestas duras, sin concesiones, que conmueven y llegan directo al corazón, sin trucos ni atajos y con ambición estética, y una línea más experimental e innovadora", ha reflexionado.

Durante algún tiempo, ha proseguido, se ha visto al festival de Valladolid "con mucho respeto", un lugar donde "se exigía demasiado al espectador, sólo para entendidos", un marbete de minoritario que Angulo ha pretendido diluir.

Otra de sus contribuciones, ya dentro del plano internacional, ha sido el acento en las producciones del norte de Europa, "un descubrimiento que nos ha dado muchas alegrías, de mucho contraste y que cuenta muchas cosas", en especial el procedente de Islandia y Suecia.

El aumento en la cifra de espectadores, de los 45.000 de 2008 a los 96.000 de 2017, la incorporación de las nuevas tecnologías, la apertura a nuevos públicos y la incorporación de otros, ha recontado con satisfacción el director de la Seminci.

"Una de mis principales alegrías es comprobar, según me dicen los distribuidores, que las películas que han triunfado en la Seminci funcionan muy bien en taquilla y han servido, en el caso de las españolas, de plataforma para los Premios Goya", ha anotado.

En el lado opuesto, la sempiterna queja de un presupuesto escaso, muy lejos aún de los 3,5 millones de 2009, "una cifra razonable para un festival que maneja más de mil personas durante una semana, y para el que trabajan 350 personas de forma permanente" durante el resto del año, ha concluido.