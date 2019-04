Jaume Balagueró revoluciona Madrid con el rodaje de "Way Down"

CINE RODAJE

Dos directores, mil extras, 340 personas de equipo, 80 policías y 80 militares participaron ayer, hasta la madrugada, en el arranque del rodaje de "Way Down", la nueva película de Jaume Balagueró cuyo impacto económico se estima en unos 7,15 millones de euros, según datos facilitados por Madrid Film Office.,La película, una gran producción con vocación internacional, es un thriller de acción que cuenta con estrellas nacionales e internacionales como Freddie Highmore ("The