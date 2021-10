Jaroussky: "Es importante saber decir no a papeles que no son para nosotros"

Javier Herrero.

Una máxima ha primado en el ascenso a los cielos de Philippe Jaroussky como una de las voces más icónicas del canto actual: "Es importante saber decir no a papeles que no son para nosotros", dice a Efe mientras prepara un nuevo reto, el de "Radamisto", de su idolatrado Georg Friedrich Händel (1685-1759).

"Mi sueño desde el principio habría sido cantar 'Ariodante', que es la ópera más difícil que Händel escribió para un castrato, pero me queda demasiado grande. Y el de 'Orlando' también, que necesita una voz de contralto potente", confiesa este contratenor francés que ha hecho de su voz angelical su principal arma de seducción para convertirse en un gigante mundial del canto.

En su búsqueda de crecimiento profesional tras más de 20 años de carrera, Jaroussky (Maisons-Laffitte, 1978) decidió apostar en los últimos tiempos por piezas menos frecuentes, una de las razones que le llevaron al citado "Radamisto" que presentará este miércoles en el Palau de la Música de Barcelona, en la que será la primera vez que se escucha esta ópera en la ciudad condal.

"Hace 5 años grabé algunas de esas arias para un disco, dos de las cuales me encantan, 'Ombra Cara' y 'Qual Nave Smarrita', por eso quería hacer el papel entero", añade a los porqués de su compromiso con la que fuera la primera ópera que Händel escribió para la Royal Academy of Music de Londres, un éxito en su estreno en 1720 del que su autor hizo dos versiones con pocos meses de diferencia.

La original, la llamada HWV 12, es la que sonará tanto en Barcelona como en su desembarco el 10 de octubre en el Auditorio Nacional, dentro de la programación de la temporada 21/22 del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM).

"Me parece un poquito más interesante para todos los cantantes, con arias fantásticas en todos los casos que les permiten lucirse", señala Jaroussky, quien con ese objetivo ha modificado su papel siguiendo "la misma idea que tuvo Händel", cuando entre las dos versiones cambió la tonalidad de Fa mayor del estreno con la soprano Margherita Durastanti al re menor del alto castrato Senesino.

A medio camino entre las dos, Jaroussky lo interpretará en mi menor. "Yo no soy alto y lo que quiero es adaptar la música que canto a mi voz para dar el máximo de satisfacción al público en la transmisión de las emociones", defiende en esa cruzada que mantiene contra los más puristas. Por si acaso, no se cansa de manifestar su adoración por el compositor alemán.

"No sé si habría podido trabajar con él, porque era muy difícil con los cantantes, pero no me canso nunca de cantarlo. Para mí Händel lo significa todo. Fue un genio que tenía una idea a cada minuto", insiste.

En el caso de "Radamisto", reseña que marcó un cambio en la trayectoria del autor germano: "Es interesante pensar que llegó casi 10 años después de 'Rinaldo', con la que comenzó su carrera en Londres con un gran éxito, y empieza a buscar recitativos más complejos en la búsqueda de un nuevo estilo que, cuatro años después, le llevará a 'Julio César en Egipto'".

Jaroussky compartirá escena con artistas como la soprano Emöke Baráth (en el papel de Polissena) o el tenor Zachary Wilder (Tiridate), pero sobre todo con la contralto Maria-Nicole Lemieux (Zenobia), una gran amiga con la que no coincidía desde hacía 3 años ("Por eso esto es una fiesta para ambos", indica) y que llega con un papel "muy dramático que funciona muy bien para ella porque puede mostrar todos los colores de su voz".

"Los ensayos están yendo muy bien, esto es un 'dream team'", afirma sobre esta producción de Il Pomo D'Oro que le ha permitido asimismo volver a trabajar con este conjunto 7 años después, un lapso "en el que han crecido mucho", y que le pondrá por primera vez a las órdenes del director Francesco Corti.

Y si se habla de reencuentros, no puede dejar de mencionarse el que llevará a cabo con el público español, con el que mantiene "una historia de amor" que arrancó con su participación en "L'incoronazione di Poppea" en el Teatro Real en 2010. "Pienso que tienen afición por la voz de contratenor, no sé si por la mentalidad, por la idea de que podemos ser diferentes, porque esa aceptación es muy grande en España", opina.

Solo unos días después de su paso por el país, el 15 de octubre, se publicará su próximo álbum, "À sa guitare" (Warner Classics), un proyecto conjunto con el guitarrista Thibaut García, con 22 pistas que abarcan 400 años y música de diversos compositores en un viaje intercontinental y en su deseo de "proponer otras cosas, no hacer siempre el mismo disco".

"Y por eso en el futuro creo que cantaré menos repertorio de los castrati; me cambiaré a cosas que no canto mucho, como la música de Bach y también música no barroca", anticipa.