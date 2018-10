Jaroslaw Bielski "moderniza" el montaje "Alguien voló sobre el nido del cuco"

Pepi Cardenete Cuenca.

Hace quince años, Jaroslaw Bielski presentó el primer montaje que se hacía en España de "Alguien voló sobre el nido del cuco", una versión de la obra original de Ken Kesey que el dramaturgo "moderniza" ahora con una nueva producción en la que Pablo Chiapella vuelve a interpretar a Randle McMurphy.

"Alguien voló sobre el nido del cuco", que se estrena el día 11 en el teatro Fernán Gómez, centra la acción en un hospital psiquiátrico que, en este nuevo montaje, es una "gran metáfora del mundo actual controlado por la televisión, internet y los teléfonos móviles", según Bielski.

"Es un montaje totalmente nuevo, es un proyecto totalmente nuevo", ha explicado Bielski junto al elenco del espectáculo que produce la cinematográfica Dalia Films.

"Hemos hablado mucho con la productora sobre cómo queremos enfocar este texto hoy en día, sabiendo que el teatro envejece rápido y algunas obras envejecen que ni se las puede ver. Esta obra es una de estas que rejuvenecen o incluso adquiere una importancia mayor hoy en día", ha añadido Bielski.

Rodrigo Poisón, que junto a Chiapella es el único actor que repite del montaje de hace quince años, ha coincidido en que esta nueva obra "no tiene nada que ver" con la anterior, y además ahora se suben a escena "elementos cinematográficos", algo que "va a acercar todavía más al público a este tipo de teatro".

Buscando su libertad, Randle McMurphy se las ingenia para huir de la cárcel y ser trasladado a una institución mental, donde se encontrará con los pacientes de la "gran enfermera" Ratched, un grupo de enfermos que, incapaces de soportar la presión de la vida moderna y encerrados por voluntad propia, sobreviven felizmente entre juegos de mesa y descargas eléctricas.

Pero la libertad que buscan los pacientes junto al recién llegado y revolucionario McMurphy no tiene nada que ver con la libertad que representan los médicos y enfermeros de la "sociedad libre".

Es entonces cuando surge la tragedia, cuando la institución o "Máquina Oscura", como dice el Jefe Bromden, decide sacrificar al individuo en nombre del bien común.

"Estos quince años, sin ninguna duda, me han aportado muchas cosas que creo que he podido aportar al personaje que en su día no pude porque simplemente me faltaba esta trayectoria", ha apuntado Chiapella sobre Randle McMurphy, un "hombre libre que se ha hecho a sí mismo" que encierra la contradicción de ser un "payaso y un pitbull a la vez".

Completan el elenco Mona Martínez, Alejandro Tous, Niko Verona, Rodrigo Poisón, Fernando Tielve, Emilio Gómez, Manuel Tiedra, Manuel Teódulo, Ramón Valles, Carmen Ibeas, Javier Sáez, Chechu Moltó, Sergio Pozo, Carmen Ibeas e Iris Rico.

Silvia Melero y José Luis Rancaño, de Dalia Films, han explicado que la intención de esta producción es que la obra gire por España y ya tienen "plazas cerradas para el primer semestre de 2019", aunque se trata de una gira complicada debido al número de actores y medios técnicos necesarios.

Este montaje sirve también como homenaje en el año del fallecimiento del director checo Milos Forman, que llevó al cine esta obra en 1975.

Protagonizada por Jack Nicholson, "Alguien voló sobre el nido del cuco" consiguió cinco premios Óscar en las principales categorías, incluidas las estatuillas a mejor director y mejor película.