Jane’s Addiction y Tarque & La Asociación del Riff estarán en el Azkena Rock 2024

Las bandas Janes Addiction, Tarque & La Asociación del Riff, Psychedelic Porn Crumpets y The Black Halos se han incorporado al cartel de la edición de 2024 del Azkena Rock Festival, que se celebrará del 20 al 22 de junio en Vitoria.

Se suman así a los que la organización ya había confirmado: Queens Of The Stone Age, Sheryl Crow, Arde Bogotá, Glen Hansard y Ty Segall, entre otros.

Según Last Tour, Lanes Addiction es una banda icónica, innovadora e influyente que llegará por primera vez al Azkena Rock y con la conformación original del grupo al completo.

Fundada en 1985 por el vocalista Perry Farrell, el guitarrista Dave Navarro, el batería Stephen Perkins y el bajista Eric Avery, fue uno de los primeros grupos de rock alternativo en alcanzar el éxito comercial en Estados Unidos.

No siempre han permanecido juntos y algunos integrantes han ido variando a lo largo de su historia, reemplazados por músicos estelares que han mantenido la esencia del proyecto. Recientemente han anunciado que están trabajando en un nuevo álbum, que sería el primero con la alineación original desde el mítico Ritual de lo Habitual.

Carlos Tarque regresa al Azkena tras haber subido a sus escenarios con M Clan en 2013. En esta ocasión lo hará como Tarque & La Asociación del Riff, su alianza con Carlos Raya. Hace tan solo un mes editaron Volumen 2, álbum con tintes de rock clásico de los 70 con algo de blues, honestidad y crudeza.

Psychedelic Porn Crumpets es una de las bandas insignia de la escena australiana de rock psicodélico, a caballo entre sus compatriotas King Gizzard & The Lizard Wizard y Tame Impala, y que llega con material fresco, pues publicó hace 10 días Fronzoli, su sexto álbum.

Los canadienses The Black Halos interpretarán en directo The Violent Years, el álbum con el que se posicionaron con fuerza en el punk en 2001. Con 30 años de carrera, entre sus influencias se cuentan New York Dolls o The Stooges, pero su abanico alcanza hasta Michael Monroe, quien colaboró en un tema con ellos en 2022.