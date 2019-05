Jamiroquai también hace historia en Mallorca Live Festival

Javier Herrero.

Como Vetusta Morla en la jornada anterior, pero aún más, la apuesta por Jamiroquai como plato fuerte de este cierre de sábado ha permitido al cuarto Mallorca Live Festival rebasar en menos de 24 horas su mejor marca, al congregar a más de 17.000 personas.

Se trata de un gran éxito para esta joven cita musical que, al agregarle los 16.000 asistentes de ayer, aumenta así en 5.000 individuos las cifras del pasado año, tras arriesgarse en esta edición con un espacio algo más grande y sobre todo con un cartel de mayor empaque internacional, pero también nacional.

A ese grupo pertenece Viva Suecia. En su segunda experiencia en el Mallorca Live Festival, al grupo se le ha notado el recorrido de los dos últimos años, tanto en su pegada como en su alcance popular, privilegiado con el turno de las 21 horas que abría las actuaciones estelares del sábado, tras un cartel por el que ya habían pasado los emergentes Ramón Mirabet e Isla Iglú.

El público ha respondido y, mientras en el segundo escenario un nutrido grupo de asistentes disfrutaban del rock electrónico y popero de los argentinos Babasónicos, ante los murcianos se ha congregado la gran mayoría para dejarse llevar por ese perfecto maridaje festivalero de primeros compases de ebriedad y rock expansivo que propone la banda.

Al cantante Rafa Val y compañía sus guitarras galácticas prendidas de electricidad les han respondido especialmente bien ante temas como "Casi todo" (y ese "vas a echarme de menos" que suena a reproche compartido por muchas biografías personales) o las postreras "Hemos ganado tiempo" y "Todo lo que importa", al grito de "¡Vamos a hacer de esto un festival!".

En esos últimos impases se repartían curiosamente el favor del público con sus paisanos de Second y el siempre estimulante Sean Frutos al frente, haciendo valer sus más de 20 años de callo en la música, levantando este tipo de foros.

Las mayores expectativas estaban puestas sin embargo en un menudo británico con penacho cibernético, Jay Kay, alma de Jamiroquai, quien ha llegado 16 años después de su última actuación en Mallorca como quien sale a pasear con los perros, con chaqueta de chándal y pantalón deportivo corto.

Aunque los años hayan pasado por su físico y su fama no sea la de antaño, al escenario ha salido bien provisto de "flow" desde el primer tema, el reciente "Shake it on", de su disco "Automaton" (2017), para ir desentumeciendo paulatinamente la cadera y atacar entonces, para regocijo de los congregados, uno de sus grandes clásicos, "Little L".

"¡Agarrando la luz del sol!", ha exclamado, consciente quizás de que su contoneo contagioso constituía el mejor sucedáneo de fuente de calor en una noche inesperadamente fría por el viento.

Quizás él mismo ha malogrado su presagio, porque la energía sobre las tablas y por ende entre el público se ha disipado por momentos, hasta que sus singulares movimientos de robot trasnochado o los encabalgamientos instrumentales de la banda eliminaban las posibles dosis de sopor sobrevenido.

Cuando han sonado clásicos como "Alright", el concierto ha vuelto a su dinámica inicial de baile compartido y buen rollo, por ejemplo al abordar "Runaway", con la banda y su trío de coristas haciendo cabriolas de disco funk.

En esas coordenadas se ha desatado del todo el espectáculo cuando han llegado "hits" como "Cosmic girl" o "Canned heat", solo unos momentos después de que el músico pidiera que le dejaran "tomar respiro por un minuto", porque ya se sabe, como dice la canción, que "this boogie is for real".

Mientras Jamiroquai congregaba a los amantes del electrofunk y nostálgicos de los años 90 y principios del siglo XXI, el segmento más rabiosamente apegado a la calle escogía el concierto paralelo de Dellafuente, también con una notable acogida.

Llegada así la medianoche, y traspasado el ecuador de la programación, este cuarto Mallorca Live Festival se vivía ya con ánimo de celebración, a la espera aún de otras propuestas destacables de la velada como el rock vigoroso y ágil de los británicos The Vaccines y la fusión única y vibrante de flamenco, soul y electrónica de los españoles Fuel Fandango. EFE