Jamiroquai será cabeza de cartel en el festival BIME Live de Bilbao

La banda británica Jamiroquai, artífices del resurgimiento del funk en los 90 y elevados a la categoría de icono, será cabeza de cartel en el festival BIME Live, que se celebrará los días 1 y 2 de noviembre en Bilbao Exhibition Centre (BEC).

La organización del festival ha anunciado en un comunicado la actuación de la banda británica, liderada por el carismático Jay Kay, junto a las de Michael Kiwanuka, Morgan, The Divine Comedy y Do Nothing.

Jamiroquai, tras 14 años sin dejarse ver en Euskadi y con más de 27 millones de discos vendidos en todo el mundo, llegará al BIME Live "en plena forma" dentro de su gira que "está siendo un éxito de público y crítica".

El británico Michael Kiwanuka irrumpió en la escena musical en 2012 con "Home again" y desde entonces ha publicado varios discos y colaborado con diferentes artistas. Tras su paso por la edición de 2015 regresa al BIME Live para "dar buena prueba de su brillante trayectoria".

The Divine Comedy, la banda de Neil Hannon, uno de los compositores más influyentes del pop de las últimas décadas, regresa con "Office Politics", un álbum que verá la luz el 7 de junio y que la banda presentará en directo en noviembre en una gira que arrancará en BIME Live.

Otras de las confirmaciones para la séptima edición del BIME Live es la banda madrileña Morgan, que llegará con "Air", su último trabajo con canciones de rock americano con toques de folk y soul.

Cierra la tanda de nuevas confirmaciones del festival el cuarteto de Nottingham Do Nothing, una de las promesas destacadas que llegan desde Reino Unido con buenas críticas de su recién publicado single "Gangs".

Todos ellos se suman a las actuaciones ya anunciadas de Karfwwerk 3D, el otro cabeza de cartel del festival, Amaia, Carolina Durante, Mark Lanegan Band, Aitort Etxebarria y Banpiro Maitaleak.