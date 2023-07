Jamiroquai conquistan con funk y nostalgia la última jornada del festival Río Babel

La banda de funk británica Jamiroquai ha brindado a sus seguidores un espectáculo de funk revestido de la nostalgia de un repertorio noventero como plato fuerte de la tercera y última jornada del festival Río Babel, que este fin de semana ha celebrado su quinta edición en La Caja Mágica de Madrid.

En una batería de canciones en la que solo cabían los clásicos, la agrupación londinense ha desplegado su poderío funky con ritmos y bailes que su vocalista, Jason "Jay" Kay, ha interpretado sin descanso sobre las tablas, recordando a la audiencia que "hace treinta años" desde que la banda, que no pisaba suelo español desde septiembre de 2022, comenzara.

"Algunos de vosotros seguís aquí, algunos de vosotros solo erais un pensamiento, tal vez haya niños. Tenemos que retroceder en el tiempo una vez más, antes de que me den un bastón y diga 'yo solía ser una estrella del rock'", ha bromeado el cantante escasos minutos después de irrumpir en escena, consciente de que debían jugar sobre seguro para contentar a unos fans de tan largo recorrido como la banda.

Entre las pitadas de un público ataviado con penachos a juego con el del vocalista y al que le pesaba la media hora de retraso acumulado en las actuaciones, Jamiroquai ha abierto el recital con el tema "Main Vein", al que ha sucedido "Little L", tras el que Jay no ha podido evitar desprenderse de su túnica a rayas y dejar al descubierto su chándal blanco y negro frente al calor madrileño.

La esperada "Space Cowboy" ha arrancado las primeras palmadas y la implicación del público se ha hecho latente con"Alright", donde el estribillo cantado de memoria por los asistentes ha hecho al cantante grabar la escena con su propio teléfono móvil.

En una noche en la que parecía no haber sorpresas, la inesperada interpretación de "Travelling Without Moving", que Kay ha reconocido no haber interpretado "desde hace mucho tiempo" ha sido recibida con un entusiasmo engrandecido por "Cosmic Girl", tema que ha dado lugar al ya clásico mar de móviles en el aire.

"Emergency On Planet Earth", dedicada a "todos los putos políticos que seguimos eligiendo mientras hay una emergencia en la tierra" ha abierto la recta final en la que "Love Foolosophy" ha caldeado el ambiente con un aparente cierre al cargo de "Virtual Isanity", tras la cual el vocalista se ha tumbado sobre el suelo para llegar a chocar las manos de la primera fila.

A pesar de haber agotado el tiempo estipulado por el festival, el entusiasmo de los fans no ha dejado partir a la banda sin cerrar con "Deeper Underground" y despedirse con un efusivo "gracias", en español, que pareciera reflejar que parte de la diversión de los asistentes había sido también compartida por la agrupación.

La jornada, abierta por "Colectivo Panamera" y "Balkan Paradise Orchestra", ha brillado al compás de la banda cartagenera de indie "Arde Bogotá", que ha puesto a bailar a un auditorio mayor del esperado con temas como "Los perros", primera de su repertorio, la eufórica "Virtud y castigo" o "Cariño", que ha cerrado un recital en el que han confirmado su regreso a Madrid el 11 de noviembre con un concierto en La Riviera.

La presencia de "La M.O.D.A." como uno de los principales atractivos del cartel se ha visto enturbiada por un retraso de media hora que ha desplazado en el tiempo a los artistas sucesivos y que, sin embargo, no ha desmerecido las ganas de un público entregado en un repertorio de éxitos donde han sobresalido "Gasoline", la indispensable "Héroes del sábado" o "1932" como colofón final.

La caída de la noche ha coincidido con el turno de "Alizzz" que, lejano al sonido que acostumbra en sus discos, ha versionado, con gran protagonismo de su guitarrista eléctrico Ferrán Gisbert, éxitos como "Ya no siento nada", "Antes de morirme", canción que produjo para C. Tangana y Rosalía, o "Que pasa nen", dedicada a la audiencia catalana.

Tras él, los mexicanos de "Son Rompe Pera" han fusionado la cumbia con rock y ska para congregar a una multitud que se dividía entre su concierto y el escenario principal a la espera de la llegada de Jamiroquai.

El festival prevé el cierre de su última jornada con las actuaciones del dúo de rock electrónico argentino "Peces raros" y los colombianos "Bomba Estéreo" en una edición marcada por la presencia de Morat, la celebrada dosis de bachata de Juan Luis Guerra y el toque funky británico de Jamiroquai.