Jacques Ferrandez, la ventana del cómic para acercarse a Camus

El autor de cómics Jacques Ferrandez (Argel, 1955) ha adaptado varias de las obras de Albert Camus a este formato y le gusta pensar que sus cómics han sido una "ventana" para acceder al premio nobel de literatura, aunque reconoce que hacerlo es "una auténtica locura".

"Hay personas que solo leen cómic y nada que no sea en ese formato y por eso me gusta pensar que mis cómics sobre Camus han podido ser un medio para que accedan a ese tipo de literatura, a la que no llegarían de otra forma", ha indicado a Efe Ferrandez, que asiste a las Trobades Literarias Mediterráneas, que se celebran en Menorca.

Por eso, señala que es un gran éxito para él saber que la gente que llega a sus libros se puede adentrar en el universo de Camus.

A su vez, Ferrandez "llegó" a Camus por varias razones: la primera, porque sus abuelos, de origen valenciano, emigraron a Argel al igual que lo hizo la de Albert Camus, originaria de la localidad menorquina de Sant Lluís.

Y porque, tras crecer y estudiar en Niza, en el École Nationale des Arts décoratifs, se convirtió, con sus Carnets d'Orient, en uno de los especialistas de la situación en Argelia, lo que hizo que conociera sobre el terreno los lugares en los que habitan los personajes de las obras de Camus.

"Así adquirí la confianza necesaria para adentrarme en la adaptación de sus obras", ha señalado Ferrandez, que ha recordado cómo Catherine Camus, hija del escritor, conocía su trabajo y le permitió adaptar "El huésped", obra que publicó en 2009.

"Confió en mí porque sabía que no era algo instrumental sino que tenía una relación cercana con Camus y con Argelia y que se iba a ver en la adaptación".

Y es que, ha indicado Ferrandez, su padre había tenido el mismo recorrido desde su infancia que Camus, se habían criado en el mismo barrio, habían ido al mismo colegio, tenían los mismos orígenes humildes y eran la primera generación que habían conseguido salir y superar esa situación de pobreza.

Después siguió "El extranjero", publicada en 2014 en español, y actualmente "Le premier homme" ("El primer hombre"), novela inacabada de Camus y que apareció en su maletín en el accidente de coche que le costó la vida en 1960.

Ferrandez asegura que también otros lectores han llegado a sus cómics que "conocen de sobra" el mundo literario del autor de "El extranjero" y que pueden comparar así el "imaginario de sus lecturas" con el que él les ofrece a través de sus viñetas.

El autor de cómic ha sido uno de los ponentes de la última jornada de las II Trobades Literarias Mediterráneas Albert Camus, que se han celebrado desde el pasado jueves en Sant Lluís para analizar el concepto de rebeldía de este intelectual y la actualidad de su pensamiento.