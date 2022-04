Iván Muñiz lleva "Una orquesta armada" de gira por Galicia: cine y rocanrol

Alicia G. Arribas

Iván Muñiz, cineasta experto en rocanrol, propone un ejercicio de rebelión pacifista para esta Semana Santa con una oferta cultural diferente: tras la proyección de su último documental, "Una orquesta armada", un coloquio, y después, un concierto en vivo del grupo Leone, autor de la banda sonora de la cinta.

Serán cinco días para mirar, escuchar, debatir y seguir el ritmo con melenas y pies en cinco localidades gallegas: el 13 de abril, Santiago de Compostela; el 14, Sarria; el 15, Carballino, el 16, Pontevedra, y el 17, Vigo. En Pontevedra, el concierto correrá a cargo de "Querido extraño", que sustituye a Leone.

Cinco días para utilizar la música como "herramienta para el arte", en contraposición con la lectura violenta de la palabra "arma" como "instrumento para influir en las personas a través de la violencia".

Así lo explica el director madrileño en una charla con Efe, convencido de que la música "tiene un poder excepcional para agitar las emociones de quienes la escuchan, la crean o viven de ella, a la vez que una brutal capacidad transformadora".

Porque desde que en 2012 Muñiz hizo el documental "Rocanrol" -después vendría "The King of rock and roll" (2017)-, el artista sabía que debía hacer algo más. Y esta película, donde cantantes y músicos de lo más variopinto se desnudan y confiesan sus pasiones, "trasciende a lo meramente musical", afirma.

"La aventura implica ir a la sala, ver al músico, departir con ellos después del concierto... Este tipo de experiencia musical va más allá de ir al WiZink o a La Riviera a ver a tu grupo, con otras 3.000 personas, esto son salas pequeñas donde los músicos viven con una pasión su arte, que es su vida, y además te la cuentan", explica Muñiz.

El largometraje arranca con los músicos leyendo un texto que se les da sin previo aviso; no saben de qué se trata y la espontaneidad de sus reacciones marca el tono, cada uno desde un lugar distinto, un camerino, un escenario o una prueba de sonido. El texto remite a un episodio de la II Guerra Mundial durante el estreno de la 7ª sinfonía de Shostakovich.

Son ellos los que, con sus palabras -curiosamente coincidentes aunque haya entre ellos miles de kilómetros, les separen años de edad, o estilos diferentes-, desgranan desconocidos y emocionantes episodios de la historia en los que la música se ha mostrado como herramienta transformadora.

Para el director, "los seres humanos necesitamos expresarnos artísticamente, a través de la música, del cine, otra gente pinta o esculpe; pero es una necesidad, todo lo que hacemos -afirma- requiere ser compartido, y eso es lo que convierte al arte en una experiencia colectiva".

"Y para que guste tienes que hacerlo con pasión y con emoción, si no se convierte en un producto que puede triunfar, entendido como tener mucha repercusión mediática, pero al poco tiempo se va a diluir", reflexiona.

En ese sentido, se apropia de una reflexión de los protagonistas de la película: "Tocar en directo es una adicción. Subir a tocar a un escenario, aunque haya poco público, expresar tu manera de ver el mundo a través de la música, es una necesidad vital, igual que comer o respirar", apunta Muñiz.

Lo que engancha del documental es la honestidad de los testimonios, la autenticidad de sus confesiones y la mezcla de pasión y particular disfrute de cada uno de los participantes del documental, músicos veteranos, buenísimos profesionales, ninguno muy conocido fuera de círculos especializados.

Músicos como Tommy Stinson, bajista de los Replacements; Keish, cantante y ex baterista de los australianos The Hard Ons, o Barbara Dane, que relata sin estridencias cómo le dijo 'no' al manager de Bob Dylan y prefirió seguir su camino al margen del éxito, o músicos españoles como Nina de Juan (Morgan) o Pedro de Dios (Guadalupe Plata).

Sin olvidar a Jose Ángel Romera, cantante de Leone y compositor de la banda sonora de la cinta, guionista, con Muñiz, de este documental, que regala una última escena grabada en directo en el cementerio de Sad Hill, exactamente el mismo lugar donde se rodó el final de la película de Sergio Leone "El bueno, el feo y el malo". EFE

