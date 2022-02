Ismael Serrano: "No se está valorando el esfuerzo que hace la cultura"

El cantautor madrileño Ismael Serrano ha pedido hoy que se tenga en cuenta el trabajo que está haciendo todo el sector cultural para mantener viva su oferta en estos tiempos, y ha lamentado que no se está valorando el esfuerzo que están realizando.

En una entrevista con Efe para presentar el concierto Seremos, que pone en escena el próximo 10 de febrero en el teatro Cartuja Center de Sevilla, Serrano ha dicho que "no se está valorando el esfuerzo de los trabajadores de la cultura por ofrecer conciertos en unos espacios seguros, a pesar de que muchos artistas estamos haciendo giras con muchas dificultades.

Ha concretado que, para él, la cultura no tiene toda la atención de las administraciones ni las ayudas que merece, aunque no duda de que otros sectores las merezcan, pero la cultura nunca es tenida en cuenta en la prioridad de la agenda política.

Así, ha lamentado la disyuntiva falaz planteada en abril del 2020 por el entonces ministro Cultura y Deportes, Manuel Rodríguez Uribes, en relación a primero la vida y después, la cultura, como si los trabajadores de la cultura no tuviesen que salir adelante, un sector en el que ha englobado no solo a los artistas, sino a técnicos de sonido, de luces, producción, conductores, toda la gente que lo hace posible.

Sobre Seremos, el disco que da nombre a la gira, ha señalado que fue un disco compuesto en tiempos de pandemia, que habla en futuro porque se trataba de levantar la mirada en tiempos que vivíamos en incertidumbre, en cuyas letras prefería no hablar de confinamiento, sino de la vida que había quedado congelada.

Y es que sacar el disco o emprender una gira en estos tiempos tiene algo de épico, y ha recordado que incluso reunirse para grabarlo no fue fácil, y la gira no es fácil cuando vivimos atrapados entre ola y ola, con la sensación de estar en la cuerda floja todo el año.

El disco cuenta con colaboraciones de artistas como Pablo Alborán, Clara Alvarado o Ede, y supone un nuevo paso en la carrera discográfica de Ismael Serrano tras 25 años, y se muestra consciente del privilegio que supone estar ese tiempo en el mundo de la música, y editar los discos que he editado.

No obstante, asegura que echa de menos viajar a Iberoamérica para realizar sus conciertos, algo que era era una constante en mi carrera, porque todos los años cruzábamos unas cuantas veces, y siempre teniendo en cuenta lo difícil que es mantener su nivel de trabajo, porque la música que hago no es la más difundida en los medios nacionales, compite con medios masivos, pero contar con un público que me ha acompañado siempre lo agradezco.

Mi crecimiento ha sido natural, normal, lo que tiene que ver con la carrera de un cantante, sin concesiones a una industria que a veces es un poco cruel, que no te llevan a ningún sitio, ha explicado, para resumir que se trata de un artista que sigue viajando con la guitarra al hombro.

Se ha referido, por último, a la polémica por la designación de la representante de RTVE en Eurovisión, y ha comentado que la carrera de un artista no se basa en un hit radiofónico, se construye con el paso del tiempo, tratando de ser honesto con uno mismo, y entiende que la canción de autor es un compromiso con el oficio, en el sentido de que no hay porqué hacer más concesiones que las que te dicta el alma.