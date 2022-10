Ismael Ramos, Premio Nacional de Poesía Joven: "Es un gustazo”

Ramón Martínez

Ismael Ramos (Mazaricos, A Coruña, 1994) lleva toda la tarde al teléfono recibiendo felicitaciones y respondiendo preguntas a causa de una primera llamada que le hizo a primera hora de la tarde el ministro de Cultura, Miquel Iceta, para darle la noticia de que había sido galardonado con el Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández 2022 por su obra "Lixeiro".

Cuando respondí, escuché: 'Hola, soy la secretaria del ministro de Cultura. ¿Podría hablar un momentito con el señor ministro?'. Y digo, 'Sí, faltaría más', rememora Ramos a EFE sobre el momento que no olvidará pero con el que no contaba.

Para nada, no me lo esperaba en absoluto porque es un premio que se concede a un libro publicado, así que ni te presentas ni nada, y recibirlo ha sido una supersorpresa, cuenta.

El ministro me dijo que me habían dado el premio y fue un gustazo. Y desde ese momento no he tenido mucho tiempo para asimilarlo porque tuve como 45 minutos desde que me lo dijeron para decírselo a mi familia, y luego llevo ya al teléfono toda la tarde, explica Ramos, que confiesa haber recibido el premio con mucha alegría y con muchísima sorpresa.

De "Lixeiro" dice que le ha gustado mucho como lo ha descrito el jurado del premio y que cree que, efectivamente, es como un canto para reconciliarse un poco con la incerteza, con un momento histórico.

Ramos escribió el poemario en un momento generacional incierto y para sus amigos de toda la vida.

Era un momento en que no sabíamos ni qué iba a ser de nosotros, ni qué iba a pasar, ni absolutamente nada, y empecé a escribirlo un poco desde la precariedad laboral y la precariedad emocional, o sea, un sitio común a mucha gente pero nada agradable, explica.

Mi idea era un poco reconciliarme o convivir con toda esa incerteza. ¿Qué pasa? Que luego llegó la pandemia y, aunque yo escribí el libro antes, cuando salió publicado, en 2021, justo después del confinamiento, el poemario tenía casi un significado mayor porque la incertidumbre ya no era solo generacional, era ya una incerteza histórica. Estamos en un mundo en crisis y creo que el libro responde un poco a todo eso, reflexiona Ramos.

Una poesía, pues, con un obvio contenido social, pero esa es una etiqueta que rechaza este autor gallego, para el que toda la literatura es política y por lo tanto social.

En el momento en que uno escribe un texto, y está en un momento determinado, y tiene unas condiciones socioeconómicas determinadas, etcétera, lo que escriba va a ser una prueba de su posición en el mundo, tanto para la gente que escribe desde un lugar privilegiado como para el que escribe desde la supervivencia, concluye. EFE

rmb/am/ram

1011804