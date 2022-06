Isabelle Huppert, Abramovic y Annie Ernaux estarán en el Atlántida Film Fest

(Actualiza la NA4124 con más detalles de la programación y la competición)

La actriz francesa Isabelle Huppert, la artista de "performance" Marina Abramovic y la escritora Annie Ernaux asistirán a la duodécima edición del Atlántida Film Fest, que se celebrará en Palma de Mallorca del 24 al 31 de julio y durante todo el mes de agosto en la plataforma Filmin.

La programación ha sido desvelada este jueves por Jaume Ripoll, director del festival y de Filmin, en un acto en el Cine Doré, sede de la Filmoteca Española, con la asistencia de autoridades baleares.

Huppert, una de las actrices más reconocidas del cine europeo y que ha trabajado con grandes directores como Chabrol o Haneke, recibirá el premio Master of Cinema en la gala de clausura el 31 de julio, una distinción que el año pasado recayó en Judi Dench y Stephen Frears.

Marina Abramovic, icono del arte contemporáneo y máximo exponente de la performance, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2021, mostrará en la jornada inaugural una proyección de "Las siete muertes de María Callas", además del documental "Marina and Ulay: no predicted end" y una exposición en la Galería Horrach Moyà.

Por su parte, la escritora francesa Annie Ernaux presentará en la sección Atlántida Literary su documental "Les années Super 8", en el que vuelca imágenes de archivo de su vida familiar en la década de los setenta y que se estrenó mundialmente en el pasado Festival de Cannes.

Atlántida Film Fest contará además con la presencia del cineasta ucraniano Sergei Loznitsa, quien recibirá el segundo premio honorífico de esta edición, el Master of Cinema y presentará su último documental, "The natural history of destruction".

RUSSIAN RED, PROTAGONISTA DEL FILME INAUGURAL

En cuanto al cine español destaca "Ramona", dirigido por Andrea Bagney, el primer largometraje como actriz de Lourdes Hernández, conocida como Russian Red en su faceta de cantante, que será el filme inaugural y la ya anunciada "El falsificador" de Kiko Maíllo, que se proyectará en la clausura y está centrada en la figura del artista catalán Oswald Aulestia Bach, uno de los mayores falsificadores de la historia.

Otros platos fuertes serán el estreno en España de "Pacifiction" de Albert Serra, la única representación española en la sección oficial del pasado Festival de Cannes o la también siempre trasgresora presencia de Gaspar Noe con su último filme "Vortex", la del francés Alain Giraudie con "Un héroe anónimo" y el polaco Jan P. Matuszynski con el thriller político "Varsovia 83, cuestión de Estado".

"Empezamos siendo un festival online cuando nadie apostaba por ello", ha recordado Ripoll sobre un certamen que hace siete años mutó a la modalidad híbrida para llegar a "otros públicos" y que este año ha contado con un millón de euros de presupuesto.

En total podrán verse 70 títulos, de los que el 65% son estrenos en España y 13 estrenos mundiales, ha detallado Ripoll.

La sección literaria del certamen incluye el documental "Amando a Highsmith", de Eva Vitija sobre la figura de Patricia Highsmith, que será presentado por Fernando Trueba o "Milan Kundera, de la broma a la insignificancia", de Milos Smídmajer sobre el autor de "La insoportable levedad del ser", que lleva varias décadas alejado de la vida pública.

Además de las proyecciones, Atlántida ofrecerá conciertos que "dialogarán" con los filmes de cada jornada, con artistas como Varry Brava, Jimena Amarillo, Tarta Relena, Rojuu, Meneo, Cecilio G., Rita Payés o Amaia, que actuará en la clausura.

Una de las principales novedades de esta duodécima edición será una sección oficial, con un premio valorado en 10.000 euros y que se dedicará a filmes que reflejen los dilemas y conflictos de las nuevas generaciones. El jurado estará compuesto por Leticia Dolera, Eneko Sagardoy y Nacho Vigalondo junto a tres jóvenes estudiantes de cine.

En un foco dirigido al colectivo LGTBIQ+, Atlántida estrenará en España el documental italiano "Hacia mi nombre", de Nicolò Bassetti, que da voz a cuatro jóvenes en diferentes momentos de su proceso de transición. El documental está producido por el actor trans Elliot Page.