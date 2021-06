Isabel Muñoz, premio PHotoESPAÑA 2021 por su "mirada comprometida"

Isabel Muñoz, Premio Nacional de Fotografía y galardonada con dos World Press Photo, se ha alzado con el premio PHotoESPAÑA 2021 por su trayectoria y su "mirada comprometida con el ser humano y el planeta", al denunciar las dificultades, pero siempre con una mirada optimista.

El jurado ha calificado a Muñoz como una "mujer valiente" que ha investigado en sus proyectos para extraer la esencia del ser humano: desde minorías étnicas a tribus urbanas o colectivos en riesgo de exclusión. "Su compromiso le ha llevado a los rincones más remotos del planeta, como el fondo del océano", ha reseñado en una nota.

También ha destacado la capacidad de su fotografía para expresar el movimiento con sus proyectos en torno al cuerpo humano y la danza, "siempre intentando compartir sus emociones y transmitir un mensaje de esperanza".

El jardín del Parque Florido del Lázaro Galdiano acogerá esta noche la entrega de premios y una sesión de proyecciones nocturnas con una propuesta concebida como una extensión de la instalación "Somos agua", de Isabel Muñoz, que se exhibe en este museo de Madrid.

En ediciones anteriores han sido reconocidos con el Premio PHotoESPAÑA el fotoperiodismo español, Donna Ferrato, Samuel Fosso, Cristina García Rodero, Harry Gruyaert, Paz Errázuriz, Ramón Masats, Bernard Plossu, Alberto García-Alix, Thomas Ruff, Graciela Iturbide, Malick Sidibé, Martin Parr, Robert Frank, Hiroshi Sugimoto o William Klein.

También han recibido el galardón William Eggleston, Helena Almeida, Nan Goldin, Duane Michals, Chema Madoz, Luis González Palma y Josef Koudelka.

Este miércoles, además, se entregará el Premio Especial PHotoESPAÑA a Rosa Ros por su compromiso con la "difusión de la fotografía actual y su apoyo a este medio", según ha comunicado la organización en una nota.

Rosa Ros significa, dentro de la fotografía española, un ejemplo "muy relevante" de la importancia que tiene la salvación de los archivos históricos.

Rosa Ros es hija del fotógrafo Bartolomé Ros y responsable del descubrimiento del archivo perdido de su padre, su cuidado y su puesta en valor. "Un ejemplo necesario en un país que no ha prestado muchas veces la atención necesaria a los archivos, que son un patrimonio muy valioso de nuestra cultura".

En el acto también se entregarán los premios al Mejor Libro de Fotografía del Año que ha reconocido a Hayal & Hakikat: A Handbook of Forgiveness & A Handbook of Punishment, de Cemre Yesil Gönenli; Donde doblan los mapas, de Juan Valbuena; SPIN, de Yusuke Takagi, y The Eriksay connection en las respectivas categorías de internacional, nacional, autoeditado y editorial de año.

El Premio Festival OFF es para la galería Parra & Romero con la exposición Portraits, de Ugo Mulas.

El jurado -integrado por Juan Manuel Elizalde (colección Kells), Javier Astudillo (colección Astudillo) y Antonio Lobo (colección ETRA)- ha reconocido a esta galería "por acercar al público español el trabajo de Ugo Mulas como retratista".

También ha concedido dos menciones honoríficas a la galería Freijo, por la exposición Tangible e intangible, de Darío Villalba, y La Gran, por la muestra Paisajes que respiran de Verónica Vicente, Eva Díez y Moreno & Grau.