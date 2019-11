Isabel Allende (Premio Barcino de Novela Histórica) lamenta: "Vivimos tiempos de oscuridad"

"Los desposeídos de la tierra son acallados. Esas son las voces que me susurran y me persiguen"

La escritora chilena Isabel Allende ha dicho este lunes al recoger el Premio Internacional Barcino de Novela Histórica del Ayuntamiento de Barcelona: "Vivimos tiempos de oscuridad", y ha criticado la presencia en el mundo de nacionalismos, racismo, violencia y pobreza, obligando a masas de gente a dejarlo todo para salvar sus vidas.

Al recoger el premio ha asegurado que para quienes estudian el pasado, los síntomas son evidentes: "La historia se repite, a menos que seamos capaces de detener el curso de la maldad", ha dicho la autora, que ha considerado que, estudiando el pasado, ella entiende el presente y se ubica en el mundo.

"Las similitudes que nos unen son mucho más que las diferencias que nos separan. Escribir también es un intento de aclarar la confusión de la vida", ha dicho Allende, que ha considerado que la memoria está condicionada por emociones y creencias.

La autora ha recordado la foto del niño de tres años que apareció muerto en el mar de Turquía, que ha considerado que podría haber sido hijo de cualquiera de los asistentes o su nieto: "Por un momento el mundo se estremeció ante la imagen del niño, pero el mundo olvida pronto".

HISTORIA DE VENCEDORES

Sobre la concesión del premio, ha añadido que de sus 24 libros, en todos el pasado juega un papel importante salvo en una novela negra, y ha criticado que "la historia, con mayúsculas, la escriben los vencedores, casi siempre los hombres blancos, que esculpen sus nombres en mármol".

"Los desposeídos de la tierra son acallados. Esas son las voces que me susurran y me persiguen y me cuentan sus vidas en el silencio del amanecer", ha dicho Allende, que ha explicado que al terminar cada libro tiene montones de documentos y la cabeza llena de fechas y datos, y que una vez que lo manda a la agencia Balcells, se intenta olvidar de todo y despejar su mente para prepararse con la nueva novela que empieza religiosamente siempre el 8 de enero.

COMPROMETIDA CON "DERECHOS Y LIBERTADES"

La alcaldesa, Ada Colau, ha destacado que es una escritora extraordinaria y la más leída en lengua española, aparte de ser una persona "comprometida con los derechos y libertades, y abiertamente feminista", y ha destacado que quién le iba a decir que como niña tendría el honor de ser alcaldesa de su ciudad y poder presidir este acto de reconocimiento.

Ha ensalzado que en su última novela, 'Largo pétalo de mar', une la Barcelona devastada por la Guerra Civil y el Chile que acogió a miles de personas exiliadas del fascismo y la represión, lo que demuestra que en las circunstancias más adversas es importante encontrar maneras para la solidaridad y para tejer esperanza, una reflexión "más vigente que nunca", en un mundo donde crece la extrema derecha y resurge el machismo.

Ha agregado que los conflictos son consustanciales a la ciudad, aunque ha dicho que es importante aprender, crecer y ser más tolerantes de cómo se afrontan los conflictos, y ha dicho que aparte de una manifestación en plaza Sant Jaume contra la justicia patriarcal, ha dicho, también la tarde de este lunes se dan concentraciones republicanas en la ciudad: "En tiempos de globalización, de Twitter y de rueda de prensa, la ciudad tiene que reivindicar el valor de la palabra, del silencio, la reflexión, la escucha y la empatía".

La periodista Adriana Oltra ha recordado el desembarco de Allende en Barcelona de la mano de Carmen Balcells para presentar 'La casa de los espíritus' en una cena con periodistas y rodeada de toneladas de caviar; también han participado en la entrega el comisario de la Barcelona Novel·la Històrica, Fèlix Riera, y el periodista Sergi Dòria.