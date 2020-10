'La infancia que salvaste', el tema del guitarrista de Héroes del Silencio para recaudar fondos para la India

El músico y fundador de la banda 'Heroes del Silencio, Juan Valdivia, ha compuesto la canción 'La infancia que salvaste', cuyos beneficios se destinarán a los proyectos de la ONG Global Humanitaria en la India.

El músico ya se ha implicado en otras ocasiones en los proyectos de esta organización a favor de la infancia vulnerable, tanto a través de su escuela de música como apoyando el centro de salud y la creación de los centros educativos que la entidad ha construido en la isla de Kumirmari, una de las zonas más remotas y desatendidas del país, y a los que acuden más de 2.000 niños y niñas.

'La infancia que salvaste' fue presentada en primicia durante la gala de homenaje dedicada a Héroes del Silencio celebrada el Día H, el pasado día 17 de octubre y en la que se celebraron 24 eventos en 10 países. Además, la fecha coincidía con la celebración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

En países como la India, donde el 88% de la población vive con menos de 2 dólares al día, la educación es la apuesta de muchas organizaciones no gubernamentales para poder romper el círculo de la pobreza. Siendo los sistemas educativos uno de los ámbitos más afectado por la crisis derivada del Covid-19 en todo el mundo, en los países más vulnerables la situación es especialmente grave, pues no ha hecho más que aumentar la distancia entre quienes tienen recursos para seguir aprendiendo y quienes no, poniendo en peligro los logros del trabajo desarrollado durante décadas.

Las personas interesadas pueden colaborar con la iniciativa y adquirir el CD en https://www.globalhumanitaria.org/la-infancia-que-salvaste.