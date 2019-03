Un inesperado Ganivet

Alfredo Valenzuela

Ángel Ganivet fue "un romántico ensimismado" y, pese a estar encuadrado en la Generación del 98 y ser amigo de Unamuno, apenas se interesó por lo público ni por la pérdida de Cuba, según el editor y poeta Manuel García, quien ha contado sus últimos años y su suicidio en "Mañana, cuando yo muera".

Editada por Algaida, se trata de una novela muy documentada con forma de 'quest', hasta el punto de incluir a personajes de carne y hueso, como el nieto de Mascha Diakovsky, profesora de ruso y amante de Ganivet, también musa de Papini y de Monet y cuyo enamoramiento marcó los años finales del autor granadino e inspiró sus mejores poemas, escritos en francés durante sus misiones diplomáticas en Finlandia y Letonia.

"No soy novelista, soy poeta y no sabría escribir sobre algo que no conozco", ha explicado el autor sobre la minuciosa documentación y los periodos en Helsinki y Riga que le han requerido la escritura de "Mañana, cuando yo muera", obra que deshace la imagen de "gran intelectual regeneracionista" que en la posguerra construyó el falangismo con la figura de Ganivet.

Con las facultades físicas y mentales mermadas por una sífilis avanzada, desanimado por el rechazo amoroso de Mascha Diakovsky, Ganivet eligió para suicidarse tirándose al helado río Duina el mismo día que su mujer y su hijo pequeño llegaban a Riga para visitarlo, en el otoño de 1898, un acto que sus familiares nunca asimilaron.

"Una familia católica granadina no podía aceptar un suicidio; los hermanos de Ganivet no lo admitieron, además llevado a cabo por el miembro más ilustre de la familia, que escribía en la prensa de Granada y había publicado libros en Madrid; aquello era un oprobio", ha explicado García al recordar que la familia atribuyó su muerte a un asesinato por parte de un agente ruso.

El autor, que ha tenido acceso a los diagnósticos médicos de los que fue objeto Ganivet, ha asegurado que "la historia de Ganivet es una historia de muerte más que una historia de vida", al verse asediado por una enfermedad cuyos avances eran imparables por la medicina de la época y que agravaron su adicción a los habanos y sus manías vegetarianas.

Para García, la novela "Los trabajos del infatigable creador Pío Cid" --tal vez su mejor obra junto a las "Cartas finlandesas"-- es una especie de autobiografía encubierta y una narración que ha seguido para su novela, en la que casi todo es real, incluso las conversaciones, aunque ha variado el lugar y la fecha en las que acaecieron, como las que sostuvo con el nieto de Mascha Diakovsky.

Según García, Ganivet no fue un buen poeta y así lo ha considerado la crítica, pero ha hecho la salvedad de sus poemas escritos en francés, que ha considerado muy valiosos, propios de un romántico con influencias modernistas.

El desencadenante de la novela fue una llamada telefónica desde Finlandia que García recibió en su casa:

Un finlandés con el que se comunicó en un precario francés le dijo que su hijo --el biznieto de Mascha-- encontró en el escaparate de una librería de Barcelona un ejemplar del "Cancionero a Mascha Diakovsky", que agrupaba los poemas escritos en francés por Ganivet y que Manuel García había traducido y publicado en 2014 en la editorial que dirige, Point de Lunettes.

Aquella llamada provocó dos encuentros de García con el nieto de Mascha, un ingeniero finlandés jubilado que llegó a preguntarle si el rechazo de su abuela provocó la muerte de Ganivet y que se emocionó al comprobar que un profesor y editor andaluz, como Ganivet, supiese más sobre su idealizada abuela que él mismo.