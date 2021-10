India Martínez, con un estilo más "íntimo y cercano" por mor de la pandemia

Fermín Cabanillas

La cantante cordobesa India Martínez, que cerrará el próximo domingo el Icónica Fest en Sevilla, la cita que ha llevado música en directo a la Plaza de España, ha dicho en una entrevista con Efe que la pandemia le ha servido para encontrar un estilo propio en el escenario, más íntimo y más cercano al público.

Según ha explicado, enfrentarse al público en el escenario de la Plaza de España en este festival supondrá la culminación de conciertos diferentes a los que venía haciendo en giras anteriores, ya que la pandemia le hizo replantearse sus fundamentos en directo, hasta encontrar el formato con el que en estos momentos interpreta su música.

Como ha recordado, los primeros conciertos, una vez superadas las peores cifras de la covid-19, los empezó con toda la banda, con las canciones del disco Palmera, pero con el paso de los meses fui modificando el repertorio, reduciéndose el aforo destinado al público y adaptándonos a la situación.

Ahora presenta un espectáculo con menos músicos en torno a ella en el escenario, e inicialmente se lo planteó como algo provisional, de modo que cuando la pandemia terminase se volviese a su modelo con más músicos, pero cuando pudimos volver me gustó tanto esa versión de mí en el escenario que he seguido conservándola.

Y es que su música adaptada a un formato menor, lleva la esencia de mí, lo que siempre he sido y mi relación con el público, y con ese espíritu se presenta en Sevilla ante más de 3.000 personas dispuestas a cerrar con ella la cita festivalera.

Sobre el escenario, pondrá su idea particular sobre la fusión musical que siempre ha llevado por bandera, aunque la cantante aclara que en realidad, no busco esa palabra en concreto. En realidad lo que pasa es que me gustan muchos tipos de música y hago la mía propia, de modo que la mezcla que el público recibe es lo que soy yo en realidad.

Con todo, nunca obvia que sus canciones y su forma de ver la vida tienen como base al flamenco, porque desde pequeña empecé a conocer el flamenco, me familiaricé con el cante jondo, con las peñas, con los festivales, y puedo decir que me apasiona todo lo que le rodea, y a raíz de ahí me muevo por distintas músicas para hacer mis canciones, porque, por encima de todo, no quería encasillarme en un estilo, y yo creo que quien viene a ver el espectáculo así lo siente.

Aunque en sus conciertos los nuevos temas como La gitana, Pose natural o Convénceme son coreados por el publico, mis clásicos me los piden, algunos son himnos en cada concierto, con lo que junto a Mi luna llena, su último lanzamiento, no puede dejar atrás Noventa minutos, una de esas canciones que forman parte de su historia personal y musical.

Aunque el repertorio se conoce, la cordobesa anuncia que en el concierto del próximo domingo habrá varias sorpresas, y estoy deseando ver las caras de la gente cuando se vayan desvelando en el escenario.

India Martínez se felicita de que su vida artística no haya sido interrumpida por la pandemia, en la que he tenido bastante suerte, porque no hemos parado, nos hemos adaptado a los lugares y hemos seguido cantando.