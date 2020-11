La incertidumbre es ya la "nueva normalidad", pero es también una oportunidad

Javier Rodrigo

Vivir en incertidumbre es ya la "nueva normalidad" derivada de la pandemia de covid-19, pero no tiene por qué considerarse un concepto angustioso, sino que es también una oportunidad para el desarrollo personal y profesional.

Ésta es la tesis que desarrolla la periodista, coach y escritora navarra Koro Cantabrana en las 168 páginas del libro "Incertidumbre. Del miedo a la confianza. Del control a la gestión", en el que intenta ofrecer claridad en una situación tan confusa como la actual y aportar herramientas para superar las posibles amenazas y, sobre todo, aprovechar las nuevas oportunidades.

En la segunda parte de la obra han colaborado 40 profesionales de ámbitos tan diversos como el mundo de la empresa, la comunicación, el deporte, la psicología y el coaching, la medicina, la educación, la juventud, la consultoría o el arte, que en breves artículos muestran distintos puntos de vista y experiencias profesionales sobre el impacto de la incertidumbre en nuestras vidas.

Entre ellos, colaboran en esta obra Luisa Alli, responsable de comunicación de IKEA; Alfonso de Bertodano, comandante de un Boeing 787 y psicólogo; Virginia Carcedo, secretaria general de Inserta Empleo (Fundación ONCE); o David Fernández, actor y "ex-músico malo", como se define a sí mismo por su personaje "Chiquilicuatre".

También se pueden encontrar artículos de Ernolando Parra Parra, psicólogo y bombero de la Comunidad de Madrid; Antonio Parreño, editor de Informativos de TVE; Alberto Ucar, guionista de series como La Casa de Papel, Los Serrano o Vis a Vis; y el escritor Chema San Segundo, que bromea presentándose como "chatarrero y churrero de la innovación".

Pregunta: ¿La incertidumbre es la nueva normalidad? ¿Eso no es angustioso?

Respuesta: No. Solo si consideras que la incertidumbre es negativa. Vivimos con incertidumbre diariamente. Incertidumbre es cuando comenzamos un nuevo trabajo, cuando nos vamos de viaje, pero incertidumbre es también curiosidad. Si lo consideramos como un término negativo, sí que es angustia. Lo suelen considerar negativo aquellos que necesitan tener el control de todo y que no tienen confianza en si mismos.

P: ¿La incertidumbre es entonces un estado de conciencia y una forma de vivir positiva?

R: Sí. Además, en este momento debería ser la opción, puesto que estamos en una incertidumbre muy grande. Si lo consideramos como algo angustioso, no nos beneficia. Si en cambio lo consideramos como una opción para el cambio que todos hemos pedido en algún momento, puede ser una oportunidad interesante.

P: Este libro aparece sólo tres meses después de la obra "Tu nueva A-Normalidad". ¿Por qué publicarlo ahora?

R: Cuando empecé a escribir este libro, mucha gente me dijo que se podía 'pisar' con el anterior y que esperara, pero respondí que no, que el momento de ayudar es ahora. Surge con ese deseo de poner públicamente mis herramientas al servicio de todos y ser útil.

P: El título de la obra apuesta por pasar del miedo a la confianza, del control a la gestión...

R: Sí, es una forma de redefinir el sentimiento de incertidumbre, porque no nos queda otra que darle la vuelta. Está cambiando la forma de trabajar, de relacionarnos, de comer, de comprar... Si no nos adaptamos, si no nos reinventamos y tomamos esto como una posibilidad de crecimiento y de avance, nos podemos hundir. En el mismo sector, hay personas que le han dado la vuelta a la situación y están relanzando sus negocios y otras que se han hundido. Eso depende de la actitud de cada uno. Y si pensamos que no depende de la actitud, estamos vendidos.

P: Ha reunido en esta obra opiniones de personas muy diferentes, desde un bombero a un catedrático o un comandante de avión. ¿Ha sido complicado?

R: No. Todos tenían deseos de contribuir (...) Cuando les expliqué qué estaba haciendo y que quería ayudar a muchas personas que yo tenía como clientes y que estaban angustiadas, todos dijeron que sí y no fue difícil. Enseguida se pusieron a trabajar y a mandar los textos. De hecho, hemos hecho el libro en tres meses.

Esto ha superado mis expectativas. Cada artículo es diferente. De hecho, la Universidad Pontificia de Salamanca lo ha cogido como libro de estilo en Comunicación, para mostrar cuarenta textos muy diferentes a pesar de que hablan del mismo tema. EFE