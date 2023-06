La ilustradora catalana Luci Gutiérrez, Premio Nacional de Ilustración 2023

La ilustradora catalana Luci Gutiérrez se ha alzado hoy con el Premio Nacional de Ilustración por su "excepcional trayectoria y por ser una de las artistas más sobresalientes en el panorama actual, referente de la ilustración española dentro y fuera de nuestras fronteras".

Según ha informado este jueves el Ministerio de Cultura y Deporte, el jurado de este premio, dotado con 30.000 euros, también ha destacado la obra de Gutiérrez (Barcelona, 1977) por su "estilo limpio, en el que contrasta una línea muy depurada con una paleta de colores expresiva partiendo de una economía de recursos gráficos".

Asimismo, el trabajo de la ilustradora ha sido destacado con este galardón por tratarse de "una de nuestras ilustradoras más transversales, que destaca por su lenguaje poliédrico y por una capacidad única para crear metáforas visuales".

"Su brillante discurso que conjuga la excelencia gráfica con el aporte de ideas, destacando la elegancia y el humor inteligente, así como su compromiso social. Con una gran maestría, la autora maneja un lenguaje propio de la contemporaneidad que ha abierto caminos para las generaciones recientes de la ilustración", ha añadido el jurado en su valoración.

El Ministerio de Cultura y Deporte concede este premio con el objetivo de reconocer y distinguir el conjunto de la labor realizada por una ilustradora o ilustrador español en el ámbito del libro y de las letras en cualquiera de las lenguas oficiales españolas.

Gutiérrez estudió ilustración en la Escuela Massana de Barcelona en 2001 y ha trabajado en campos tan diversos como la publicidad, la prensa y los libros.

En 2007 residió una temporada en Nueva York, etapa de la que nació "English Is Not Easy", un libro para aprender inglés del cual se han hecho numerosas ediciones por todo el mundo.

En 2019 publicó "Manual de autodefensa", su segundo libro de autoría total, que deja bien claro que "la vida, como el inglés, no es cosa fácil", según destaca la autora en la biografía de su página web.

Y de su estancia americana también quedaron las colaboraciones regulares en el The New York Times, el Wall Street Journal o The New Yorker, donde ilustra semanalmente la sección Shouts & Murmurs.

Más recientemente su trabajo ha sido reconocido con el premio de la Society of Illustrators de Nueva York y el premio Gràffica, otorgado por profesionales del diseño y de la comunicación visual del estado español.