Ilustrador Juanjo Sáez regresa en febrero a las librerías con "Para los míos"

El ilustrador Juanjo Sáez y su nuevo título, "Para los míos", que llegará a las librerías en febrero de 2021, quince años después de "El arte. Conversaciones imaginarias con mi madre", es una de las novedades del próximo trimestre del sello Temas de Hoy.

El director editorial, Marcel Ventura, ha explicado a Efe que ésta es una de las obras destacadas del nuevo año, entre las que también sobresale "Azúcar quemado", de la estadounidense Avni Doshi, finalista del Booker 2020, una historia de tensiones entre madres e hijas que empieza con una frase lapidaria: "Mentiría si dijera que nunca he sentido placer cuando a mi madre le ocurre una desgracia".

Después de dos años de "mucha experimentación" y 56 títulos, el sello más alternativo de Planeta apuesta en 2021 por seguir atrayendo a un lector joven, aunque con libros como el de Doshi consideran que pueden conquistar "a varias generaciones" de personas.

Con 37.000 ejemplares vendidos de "Vive como un mendigo, baila como un rey", del canario Ignatius Farray, o un descubrimiento como el de la neerlandesa Marieke Lucas Rijneveld y su "La inquietud de la noche", ganadora del Booker Internacional 2020, Ventura valora los 24 meses que han transcurrido desde el renacimiento de la editorial, que ahora también variará y unificará su diseño.

Juanjo Sáez compartirá a partir del 10 de febrero, en su proyecto más personal, el momento de pérdida por el que ha pasado en los últimos tiempos, cuando fallecieron, entre otros, sus progenitores, en un libro que ve como una "despedida", "un adiós lleno de la alegría de vivir", y un reconocimiento hacia aquellos que le "enseñaron todo lo importante".

Otro libro que ampliará el catálogo de Temas de Hoy a partir del 20 de enero será "Días apasionantes", el debut de la irlandesa Naoise Dolan, amiga de la también joven Sally Rooney, que presenta una novela que transcurre en Hong-Kong con una suerte de triángulo amoroso en el que el dinero tiene mucha importancia.

El 27 de enero llegará a los anaqueles "Box Hill", de Adam Mars-Jones, premio Fitzcarraldo de Novela, una historia escrita en los años noventa, que trata sobre la Inglaterra de finales de los setenta, con una trama que "podría verse como un 'Call Me By Your Name' -en referencia a la película- pero con tachuelas y moteros".

"Los inmortales", del fotoperiodista italiano Alberto Giuliani, una no-ficción sobre personas que han "intentado burlar a la muerte", se publicará el 3 de febrero, mientras que el ensayo de Linda Scott, "La economía Doble X", una investigación que constata que el 80 % de la superficie cultivable está en manos de hombres y el 99 % del comercio internacional también, se podrá leer a partir del 24 de febrero.

"Memorias de una ex reina del baile", de Alix Kates Shulman, el primer superventas feminista estadounidense, que se publicó en inglés en 1972, llegará en febrero en castellano, habiendo vendido en su momento más de un millón de ejemplares y considerándose un clásico relacionado con la ficción y el movimiento de liberación de la mujer.

Temas de Hoy presentará, además, la guía "No tengas miedo a tener la razón", de Folch Studio y Vincenzo Angileri, a partir de una veintena de entrevistas a personajes tan dispares como el rapero Bad Bunny, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el arquitecto Toyo Ito, el cocinero José Andrés o el músico El Guincho.

Estos primeros tres meses de 2021 se cerrarán con la novela "Gordo de porcelana", del músico valenciano David Pascual, en un relato que abarca las décadas de los noventa y los primeros años 2000, entre Marina d'Or y Benidorm.