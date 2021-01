Illa: hay casi cien de casos de la variante británica y cientos sospechosos

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha informado este miércoles de que España ha confirmado hasta la fecha casi un centenar de casos de la variante británica de coronavirus y existen "varios cientos más" pendientes de validar.

Así lo ha informado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en la que ha indicado que, pese a que no hay una "evidencia sólida" sobre el nivel de contagiosidad de esta variante, en el Ministerio están "siguiendo con mucha preocupación y de forma muy continuada" la evolución de casos relacionados con ella.

El pasado lunes, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, descartó que el incremento de casos de coronavirus en el país se deba a esta variante y lo achacó al comportamiento de algunos ciudadanos en estas fechas.

Y dijo que, si ha tenido algún impacto en este repunte, es "muy marginal".

"El problema no es la cepa británica, el problema es nuestro comportamiento, las medidas de control de la cepa británica o española o sudafricana son los mismos, si aplicamos correctamente las medidas de control, la transmisión se controla", afirmó el epidemiólogo.

Preguntado por esta valoración, el ministro ha respondido: "Me tomo muy en serio las informaciones técnicas que me proporciona el doctor Simón, y a mí lo que me ha dicho es que hasta la fecha la incidencia en España de la cepa británica y el incremento de casos en España que se pueden atribuir a la cepa británica no es el factor más importante y no es relevante. Eso es lo que me ha dicho el doctor Simón y yo pues le creo y no tengo nada más que añadir", ha zanjado.

Illa ha recordado que el Consejo de Ministros acordó ayer prorrogar hasta el 2 de febrero a las 18:00 horas la restricción de movilidad de buques y aeronaves provenientes del Reino Unido a solamente aquellos que transporten ciudadanos españoles o andorranos o a ciudadanos con residencia oficial en España y Andorra. EFE