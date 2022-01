Iceta renueva la cocapitalidad de Barcelona y aboga por equilibrio del Estado

El ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha confirmado la cocapitalidad cultural y científica de Barcelona para este 2022 con una nueva partida de 20 millones en los Presupuestos, dentro de su apuesta por que los recursos de su departamento se repartan de forma equilibrada en todo el Estado.

En una entrevista con Efe, Iceta ha considerado que "el Estado debe tener esta visión de conjunto" a la hora de distribuir los recursos para la cultura "y que por tanto no solo están Madrid y Barcelona, sino que hay un conjunto de España que también tiene sus exigencias, sus requerimientos, sus demandas y sus aspiraciones".

"Y aquí está la labor de la política, de encontrar propuestas equilibradas que puedan ir dando satisfacción a todo el mundo", porque "el Estado somos todos", resalta el ministro.

ARCHIVO BERLANGA Y EL GRECO

Miquel Iceta se muestra abierto a que los archivos, colecciones u obras que adquiera el Ministerio se depositen en los lugares de procedencia y no solo en organismos o museos de Madrid, y pone como ejemplo las negociaciones para la compra del archivo del cineasta Luis García Berlanga.

"Una de las propuestas que hay sobre la mesa y que desde luego estamos dispuestos a atender es que, al final, la localización de ese archivo se produzca en Valencia, por razones obvias", ejemplifica el ministro de Cultura.

También alude a la reciente compra de un cuadro del Greco por su departamento que se depositará en el Museo del Greco, en Toledo, donde "por cierto desde el año 1910 no había habido ninguna ampliación de la colección".

En un contexto en el que el avance en la digitalización de los archivos hace perder relevancia al lugar donde estén depositados unos documentos, Iceta no descarta "en absoluto" que la compra de un archivo "no pueda finalmente llevar al depósito de esos documentos a un lugar que no sea Madrid".

No obstante, el traslado de documentos o piezas artísticas de nueva adquisición a una comunidad autónoma sigue criterios técnicos previo paso por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, un órgano que este 2022 cumple su centenario.

45 MILLONES A CATALUÑA

Dentro de esa política de reequilibrio y de reconocimiento de Barcelona como motor cultural y científico de España se inscribe el compromiso con la cocapitalidad con 20 millones, que "están ya incorporados a los Presupuestos", unas cuentas que destinan a la comunidad catalana un total de 45 millones de euros tras aprobarse algunas enmiendas sobre los 42,2 millones consignados inicialmente.

La diferencia con el protocolo de cocapitalidad firmado el pasado año, precisa Iceta, es que en el ejercicio de 2021 los ministerios de Cultura y Ciencia financiaron determinados museos y organismos por indicación del consistorio, mientras que este año "la previsión presupuestaria nos va a permitir una transferencia directa de esos fondos y luego será el Ayuntamiento de Barcelona el que los distribuya conforme a los criterios que tenga a bien defender".

Para la consolidación de esta cocapitalidad, Iceta se muestra partidario de la mayor colaboración posible con el sector privado pues "hay ejemplos de colaboración que están funcionando bien y que deberíamos incrementar".

"Hay empresas privadas que tienen también sentido de servicio público y aquí cada administración es la que tiene que saber encontrar su equilibrio y las contrapartidas que se tienen que exigir o los requerimientos que tienen que cumplir estos proyectos de colaboración", considera Iceta.

HERMITAGE EN BARCELONA, DE ENTRADA SÍ

En cuanto a las dificultades que encuentran algunos proyectos culturales para establecerse en Barcelona, como el Museo del Hermitage, Iceta bromea con el antiguo eslogan del PSOE para oponerse a la OTAN -"De entrada, no"-, y propone practicar lo contrario, un "De entrada, sí", y luego ver las condiciones en las que se pueda dar esta colaboración.

"Creo que no debemos confundir los principios con los prejuicios, y por tanto se puede defender un buen servicio público y que eso no sea contradictorio con que haya una buena colaboración con el sector privado", pues, advierte el ministro, "que una iniciativa tenga el apoyo del sector privado no la invalida desde un principio".

"Como en todas las cosas, hace falta hablar, ver en qué condiciones se produce y yo creo que en general todos salimos ganando si se consigue que el sector privado se implique también en cuestiones como la cultura", añade el ministro.

EL PREMIO PLANETA SIGUE EN BARCELONA

Respecto al traslado a Madrid de la sede del Grupo Planeta en el punto álgido del "procés", Iceta estima que "cuantas más empresas tengan su sede social o sus centros de decisión en Barcelona o Cataluña, mejor", y espera que se den "cuanto antes" las condiciones para que "empresas que en un momento determinado decidieron marchar puedan decidir retornar".

"El año 2017 -recuerda- fue un mal año, se dieron gestos de inestabilidad o de riesgo empresarial que no se debieron de haber producido y que por tanto, en la medida en que podamos, debemos revertir".

En este punto, y pese al cambio de sede empresarial, agradece que el Grupo Planeta haya mantenido en Barcelona la sede del Premio Planeta, "algo muy relevante también".

Respecto al sempiterno proyecto de construcción de la Biblioteca Provincial de Barcelona, Iceta dice haberlo puesto otra vez "sobre el carril", tras haber quedado aparcado durante años por problemas de cambios de ubicación y de falta de entendimiento entre las administraciones.

"Ya en los presupuestos de este año ponemos en marcha todo lo que es el desbrozamiento del terreno y la adecuación del proyecto, y nuestra idea es que en 2024 puedan comenzar las obras, lo que nos llevaría a tener a punto la biblioteca en 2027".

"Lamentablemente hemos acumulado retrasos y no siempre ha sido responsabilidad del Estado. En este sentido, yo creo que convendría no querer volver a replantear el proyecto porque esto provocaría también retrasos adicionales que creo que no nos convienen", advierte Iceta.

Miquel Iceta recuerda que el Estado "hace una inversión en bibliotecas públicas muy importante" y que una de sus "atisfacciones recientes" fue poder visitar la que será la biblioteca pública estatal en Córdoba", que se inaugurará este año y que es "espectacular".