Iceta reitera que no autorizará el traslado de la Dama de Elche a Elche

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha dicho hoy que mientras los servicios técnicos "desaconsejen" el traslado temporal o definitivo de la Dama de Elche a Elche él no autorizará este movimiento, una decisión en la que no hay "ningún interés político partidista".

Así lo ha explicado Iceta en la respuesta que ha dado al senador de Compromís, Carles Mulet, durante su intervención en la Comisión de Cultura del Senado donde ha respondido a la pregunta sobre qué medidas va a adoptar el Gobierno para "hacer posible" el traslado de la escultura íbera -expuesta en el Museo Arqueológico Nacional- a la ciudad alicantina de Elche.

"Mientras que los informes técnicos desaconsejen el movimiento yo como ministro no lo voy a autorizar. La dama es un monumento único, no me hable de réplicas y, como ministro, yo aconsejaría a cualquiera que no poner por delante los intereses políticos partidistas antes que la seguridad de esa pieza", ha contestado.

Unas palabras a las que ha añadido que "entiende" que exista una "legítima aspiración" del Ayuntamiento de Elche de contar con esa pieza, pero mientras los técnicos le digan que desplazarla "corre peligro" no autorizará este movimiento. "Quizá otro ministro lo haga", ha matizado el titular de Cultura.

Por su parte Mulet ha criticado la constitución el pasado mes de febrero de un grupo de trabajo transversal para actualizar los informes sobre el estado de conservación de la Dama de Elche, la Dama de Baza y la Dama oferente del Cerro de los Santos al considerar que ya hay un informe sobre la situación de esta escultura.

"Con eso ya se ve que el valor del informe era más que cuestionable, porque no hubiera hecho falta un grupo de expertos", ha afirmado Mulet al tiempo que ha calificado de "claro ejemplo de expolio" la decisión de no trasladar la Dama de Elche a la localidad donde fue descubierta en 1897 ni siquiera para los actos de celebración del 125 aniversario del hallazgo de la pieza (el último trimestre de este año).

En este sentido, Iceta ha reiterado que las "circunstancias de la Dama de Elche" piden un "constante monitoreo" y el informe que se está realizando "no será el último" porque hay que hacer "permanentemente un esfuerzo para saber cuál es el estado de esa pieza".