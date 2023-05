Iceta: "Erice ha ganado en Cannes porque su película ha sido valorada de forma fantástica"

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha asegurado este viernes, durante su asistencia al acto de inauguración de la edición 82 de la Feria del Libro, que el cineasta Víctor Erice "ha ganado en Cannes porque su película ha sido vista y valorada por crítica y público de forma fantástica".

"Lamento que por problemas de tipo organizativo, los que sean, su película no haya estado en sección competitiva, porque no me cabe duda de que hubiese ganado, pero ha ganado igual o quizá más, porque a veces lo que se intenta poner de lado genera mas atención", ha dicho en declaraciones a los periodistas.

El ministro se ha pronunciado así sobre la polémica creada tras la publicación, hace dos días, de una carta abierta por parte de Erice en la que reprochaba a los organizadores del festival de Cannes su falta de diálogo en cuanto a las posibilidades de incluir "Cerrar los ojos", su primer largometraje en tres décadas, en la sección oficial competitiva.

La película se proyectó el pasado lunes dentro de la sección Cannes Première, fuera de competición, con la presencia de los actores María León, Ana Torrent, José Coronado, Manolo Solo y Helena Miquel, pero sin su director.

Según Erice, pidió al delegado general del certamen, Thierry Frémaux, que le comunicara si su filme iba o no a estar en la competición para poder valorar otras opciones, pero Frémaux nunca contestó.

Iceta ha recordado que asistió unos días antes, el miércoles 17 de mayo, al estreno en Cannes de "Extraña forma de vida", el nuevo corto de Pedro Almodóvar, protagonizado por Ethan Hawke y Pedro Pascal.

"El cine español está en un momento fantástico y Erice nos ha hecho un regalo después de tanto tiempo", ha concluido.