ICAA recomienda enfermeros en los sets de rodaje y considerar "seriamente" el trabajo con menores de 4 años

En el caso de que una persona desarrolle síntomas en una jornada de rodaje, el resto de ese departamento será aislado

El Ministerio de Cultura y Deporte, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), ha difundido una 'Guía de Buenas Prácticas de medidas especiales para la prevención de riesgos laborales del sector audiovisual COVID-19', entre las que se incluye la recomendación de la presencia de un enfermero en el set de rodaje y considerar "seriamente" el trabajo con menores de cuatro años.

Cultura ha señalado que con este documento se da respuesta a una demanda del sector de tener en una única guía de recomendaciones a aplicar en los rodajes. Elaborado por las principales asociaciones productoras y profesionales de España, en el documento se pueden encontrar recomendaciones para cada uno de los departamentos que intervienen en la producción de un rodaje.

Por ejemplo, hay un apartado de medidas específicas de actuación en el caso de que un miembro del rodaje se contagie de coronavirus. Previamente, para el rodaje se recomienda disponer en el set de personal de enfermería o equipo sanitario al que se le habilitará una consulta para chequeos de salud.

Asimismo, contempla la posibilidad de disponer de una sala o zona de aislamiento donde cualquiera que desarrolle síntomas de Covid19 en el lugar de trabajo pueda permanecer a la espera de su traslado seguro. Después de su uso, esta sala deberá ser completamente desinfectada.

Además, insta a las productoras a colaborar con las autoridades sanitarias para definir los posibles 'contactos estrechos' de una persona presente en la empresa que haya dado positivo en la prueba de coronavirus. En el caso de que un solo miembro del departamento o 'grupo de trabajo' desarrolle síntomas en una jornada de rodaje, el ICAA recuerda que el resto de ese departamento o grupo deberá aislarse del resto del equipo.

Una vez superado el periodo de cuarentena, si fuera el caso, o toda vez que disponga de un informe médico de alta, se procederá a la reincorporación inmediata a su puesto de trabajo habitual del personal de trabajo contagiado previamente.

Además, el informe hace un alto en el caso de los menores en rodajes, divididos en tres tramos de edad. Para los menores de cuatro años, el informe apunta que se deberá "considerar seriamente" si estos niños pueden trabajar en un set "atendiendo a las circunstancias actuales".

"Generalmente estos menores no entienden la naturaleza del distanciamiento social y probablemente violarán esas pautas durante el rodaje o cualquier otra actividad en la localización. Su falta decomprensión presenta un riesgo alto de transmisión accidental al equipo", ha señalado, añadiendo no obstante que si el niño aún no puede caminar "representa un riesgo mucho menor". "Debe considerarse caso por caso", ha aseverado.

Para los menores de 5 a 8 años, explica que, al ser "la madurez emocional en este grupo de edad extremadamente variada", se debe considerar el tipo de participación y la comprensión del niño antes del rodaje. Para evaluar el riesgo, se deberá consultar a un adulto --para evitar conflictos de intereses, no al padre-- con experiencia trabajando con niños.

TEST PERIÓDICOS

En el caso de los menores de más de 9 años de edad, la guía señala que estos niños presentan menos problemas "porque por su grado de compresión es más fácil que siga las pautas establecidas" en un set. Sin embargo, indica que el menor deberá ser monitoreado cuidadosamente durante toda la jornada de rodaje.

Para los actores, el documento recuerda que es el personal "más expuesto" al riesgo de contagio, por lo que "sería altamente recomendable" la realización de test serológicos/test PCR de forma periódica.

ADAPTAR LA ACCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE DISTANCIAMIENTO

Los actores deberán disponer de áreas de descanso separadas del resto del equipo y se insta a "considerar cuidadosamente" los requisitos para el actor/actriz en la acción y adaptarlos para "garantizar cumplir con los requerimientos de distanciamiento".

"Cuando el contenido de la escena este inevitablemente en conflicto con estas medidas de distanciamiento, estudiar cada caso en particular para valorar, según el proyecto, todas las opciones disponibles, así como las medidas específicas de protección a establecer si fueran requeridas", añade el texto.

Además, el documento incluye indicaciones para la localización de rodajes, o la gestión de limpieza y residuos, entre otros aspectos. Por ejemplo, en el caso de trabajar con extras, pide que se maquillen ellos mismos siendo supervisados por un técnico y "siempre que se trate de unrodaje de época actual". "Para los rodajes de época y debido a la necesidad de usar postizos o pelucas, deberán ser atendidos por un profesional", indica.