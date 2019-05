Ibiza, la pasarela 'resort' del momento, celebra su tercera edición

FASHION WEEK IBIZA

La Mercedes-Benz Fashion Week Ibiza celebrará mañana su tercera edición con la presencia de cinco firmas nacionales -Alvarno, Juanjo Oliva, The 2nd Skin Co, Roberto Diz, Andres Sarda- y de la internacional David Laport, que mostrarán sus colecciones 'resort', en las que reinará la alegría de la isla.,"Las colecciones tienen un nivel muy alto", ha dicho a EFE la directora de la pasarela, Charo Izquierdo, quien asegura que "Ibiza es la pasarela 'resort' del momento, no hay ot