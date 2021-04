Huppert: El cine y los libros han sido la evasión perfecta en pandemia

Jose Oliva

La actriz francesa Isabelle Huppert, que ha presentado este sábado en Barcelona su película "Mama María" en el BCN Film Fest, cree que "el cine, pero también los libros, han sido la evasión perfecta durante la pandemia".

En una entrevista con EFE, Huppert ha dicho que durante la pandemia "todos hemos experimentado una manera de vivir del modo más valiente posible, pero ha habido quien ha tenido menos suerte que otros, por tanto, es difícil poder extraer algo positivo de esta situación".

Estar en Barcelona -ayer hizo presencia en la alfombra roja del BCN Film Fest el actor norteamericano Johnny Depp- es, cree Huppert, un modo de normalizar la vida a través del cine: "Estoy contenta de estar aquí y de haber respondido a la invitación del festival".

Reconoce que en los últimos meses el cine ha sido una válvula de escape para la gente, pero "finalmente, la evasión que permite el cine también se puede encontrar leyendo un libro".

En cuanto a su profesión, Huppert asegura que "el cine no ha sido el peor parado de la cultura, se ha filmado mucho en Francia, y quizá los que han resultado más perjudicados hayan sido los espectáculos en directo, como el teatro o la música".

En "Mama María" Huppert da vida al personaje de Patience Portefeux, una intérprete judicial francoárabe especializada en la escucha telefónica para el departamento de estupefacientes de París.

Durante una investigación descubre que uno de los traficantes es el hijo de la entregada enfermera que cuida de su madre en una residencia, y decide encubrirle, pero esa decisión hará que acabe encabezando una enorme red de tráfico de droga, bautizada por sus compañeros policías con el mote de 'Mamá María'.

El director Jean-Paul Salomé, también presente en Barcelona, decidió adaptar la novela "La madrina", de Hannelore Cayre, "por el tono y la mezcla de comedia y novela policíaca" y además vio que era un papel interesante para Huppert: "Contrasta su apariencia más bien frágil entre todos esos hombres cachas, los camellos que se mueven en Porsche Cayenne y los policías".

A Huppert, que previamente leyó la novela después de haber visto a la autora en un programa de France Culture, le atrajo que es "un personaje muy completo muy variado, bastante inesperado que nos hace ir de sorpresa en sorpresa".

Piensa que Patience es un personaje "bastante profundo, un poco complejo, del que destaca el determinismo familiar que tiene" y "al final de la película consigue la libertad deseada, se convierte en una mujer que no quiere vínculos".

Admite que 'Mama María' podría ser considerada "una Mama Courage", porque "a su calidad humana se suma la aparente contradicción de ser honrada y valiente, porque es una traficante de drogas, no es una santa, pero siempre tiene una gran generosidad".

Es, añade la actriz francesa, un símbolo de "solidaridad femenina" que Patience demuestra "en la relación con su madre, con sus hijas, con la enfermera cuidadora o con la vecina china, y todas crean un universo femenino" que contrasta con los personajes masculinos, mucho más simples y torpes, "a excepción del comandante, que también tiene su generosidad, intenta protegerla y finalmente la deja marchar, porque es menos policía de lo que él piensa".

Contenta por volver a la comedia, Huppert tuvo que superar en esta ocasión el difícil reto de hablar en árabe, y para complicarlo todo aún más, recuerda, también tuvo que hablar un poco de chino en "Luz", de Flora Lau.

Con filmes en su carrera como "La pianista", "Amor", "Elle", "La viuda" o "Isla de perros" y después de haber trabajado con directores como Neil Jordan, Michael Haneke, Paul Verhoeven, Claude Chabrol, François Ozon, Benoît Jacquot, Marco Ferreri, Bertrand Tavernier o Andrzej Wajda, Huppert no se ha sentido tentada nunca por la dirección. "Es un trabajo muy cansado y me canso mucho menos como actriz, y pienso que puedo decir todo lo que quiero transmitir a través de la interpretación".

Huppert, que no ha parado de trabajar ni siquiera en pandemia, tiene pendientes de estreno cuatro filmes, "Les promesses", de Thomas Kruithof; "L'ombra di Caravaggio", de Michele Placido; "Joan Verra", de Laurent Larivière; y "Mrs Harris goes to Paris", de Anthony Fabian. "Mama María" se estrenará en España el próximo 23 de abril. EFE.

jo/ce/jlg