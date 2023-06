Humor y una cura de humildad, la receta del éxito según el cineasta Félix Viscarret

Humor y una buena cura de humildad, es la receta que propone el director navarro Félix Viscarret (Pamplona, 1975) para aceptar las complicaciones de la vida adulta en su quinto y más personal largometraje, "Una vida no tan simple", que llega el próximo viernes a las salas de cine.

"No me importaba reírme de mis propias miserias", ha admitido el cineasta, que debutó en 2007 con "Bajo las estrellas", ganadora de la Biznaga de Oro en Málaga y del Goya al mejor guion adaptado, y tardó nueve años en poder estrenar su siguiente trabajo, "Vientos de la Habana" (2016).

Algo parecido le sucede en la ficción a Isaías (Miki Esparbé), un arquitecto de 40 años que tiempo atrás ganó un premio como joven promesa y ahora vive con la lengua fuera, tratando de conciliar la paternidad, la vida en pareja y la profesional, sin acabar de lograr sacar adelante un nuevo proyecto.

"Hay un paralelismo, no lo voy a negar", dice Viscarret a EFE, "pero lo que me interesaba era reflexionar sobre cómo superar las presiones y encontrar tu lugar en la vida".

"Hay un proceso que puede ser de terapia o autoobservación pero se trata de ganar conciencia de que lo importante no es esa idea de éxito que muchas veces tenemos", añade. "Hay muchos procesos para ganar conciencia y llevarte mejor a ti mismo y el cine es uno de ellos".

Más allá de lo personal, la película resulta ser un retrato de una generación a la que le ha cuesta admitir que son adultos, con todas sus responsabilidades y renuncias y a la vez asumir sus propias "neuras", sus fantasías y deseos.

Para Miki Esparbé, más popular en su registro puramente cómico ("Perdiendo el norte", 2015), la película es "hija de su tiempo".

"Sin hacer apología de nada, un tema interesante es la conciliación como padre, algo que antes era un rol asociado a la figura femenina, aquí también vemos las dificultades del padre dentro de la familia", subraya el actor catalán.

Sobre esa idea del éxito que ahoga a su personaje, dice que en su oficio es muy evidente. "El clickbait es intentar buscar la fisura para señalar que a lo mejor tu conducta no es tan ejemplar", señala en referencia a los titulares en internet que sólo buscan el click del usuario.

"No todo es blanco o negro, éxito o fracaso", añade. "En nuestras carreras no importa tanto un éxito puntual como encadenar trabajos o sentirse realizado, hay actores y actrices increíbles que a lo mejor no han tenido una gran visibilidad y se sienten realizados".

Junto a Esparbé completan el reparto Álex García, en la piel de su socio y amigo, Olalla Caldera como su pareja y Ana Polvorosa como la madre de otro niño con la que Isaías coincide en el parque y establece una complicidad.

Rodada en Bilbao en noviembre de 2021, "Una vida no tan simple" llega a los cines solo unos meses después de "No mires a los ojos", el anterior largometraje de Viscarret, una adaptación de una novela de Juan José Millás protagonizada por Paco León que se estrenó en otoño.

En televisión, uno de sus trabajos más aplaudidos ha sido la codirección de la serie "Patria" y también ha dirigido, para Movistar+ la serie "Galgos" (2023).