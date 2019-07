El Huercasa Festival convertirá de nuevo Riaza en Misisipi al son del Country

Las amplias alas de los sombreros de 'cowboy' servirán de refugio para los amantes de la música Country que se reúnan una edición más en el Huercasa Festival, que convertirá de nuevo al municipio segoviano de Riaza en la Misisipi de Castilla y León al son de las notas del mundo rural norteamericano.

El texano Hayes Carll y la natural de Phoenix Ashley Campbell serán los cabezas de cartel de este festival único en España que se celebra los días 5, 6 y 7 de julio y que además verá el regreso a los directos del madrileño Quique González, quien lleva alejado de los escenarios desde octubre de 2017.

La encargada de abrir la cita musical más yanqui del panorama festivalero estival será la hija del célebre cantante y actor estadounidense Glenn Campbell, Ashley Campbell, que hará mover las botas texanas de los asistentes con sus solos de banyo el viernes 5 de julio.

Asimismo, el cierre de la primera jornada del festival segoviano vendrá de la mano de Quique González quien, acompañado por una banda exclusiva que incluye al guitarrista y productor Álex Muñoz, volverá a pisar un escenario tras casi dos años sin hacer un directo.

Ya en la jornada del sábado, el esperado Hayes Carll presentará de forma exclusiva a nivel mundial su sexto disco 'What It is' (Lo que es). Una de las últimas joyas del mundo Country, que ha conseguido colocar sus últimos cuatro discos en el número uno de la lista norteamericana Airplay.

Además de Carll, los ritmos eclécticos de este estilo musical que nació en el Sur y Oeste de Estados Unidos tras la fusión de los ritmos folclóricos de los emigrantes, estarán representados por 'The Long Ryders', 'Chuck Mead & The Grassy Knoll Boys' o 'Mead'.

Como en ediciones anteriores, junto a los conciertos principales, en el campo de fútbol, el Huercasa Country Festival mantiene las actividades que lo convierten en singular dentro del panorama nacional con el 'Country & Western Dance', un festival dedicado a los bailes ligados a este estilo musical y de vida.

La gran novedad de este año será la presencia en el festival de danza de dos de los mejores coreo'grafos Country a nivel europeo, la pareja integrada por Mario y Lilly Hollsteiner.

Como ha informado la organización, las entradas ya se encuentran a la venta tanto para el viernes, al precio de 40 euros, como para el sábado (45 euros). También puede adquirirse un abono para las dos jornadas, con un precio de 70 euros.